Омичка с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП с мопедом

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Тюкалинском районе силовики разбираются во всех нюансах ДТП с мопедом, в котором пострадало 3 человека, в том числе 2 маленьких детей.
«Предварительно установлено, что в пятницу, 30 июня, около 15:55 39-летний водитель автомобиля Volkswagen в районе перекрестка улиц Калинина и Луначарская в городе Тюкалинск столкнулся с мопедом, которым управляла 30-летняя женщина.
В результате этой аварии в больницу с различными травмами увезли водителя мопеда и двух ее детей, — 8-летнего мальчика и 6-летнюю девочку.
Сейчас госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах этого ДТП, и в частности в законности перевозки двух детей на мопеде.