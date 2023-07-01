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Омичка с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП с мопедом

1 июля 2023, 07:25
Фото: УГИБДД по Омской области
Двое детей и их мама попали в больницу
Пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу.

В Тюкалинском районе силовики разбираются во всех нюансах ДТП с мопедом, в котором пострадало 3 человека, в том числе 2 маленьких детей.

«Предварительно установлено, что в пятницу, 30 июня, около 15:55 39-летний водитель автомобиля Volkswagen в районе перекрестка улиц Калинина и Луначарская в городе Тюкалинск столкнулся с мопедом, которым управляла 30-летняя женщина.

В результате этой аварии в больницу с различными травмами увезли водителя мопеда и двух ее детей, — 8-летнего мальчика и 6-летнюю девочку.

Сейчас госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах этого ДТП, и в частности в законности перевозки двух детей на мопеде.

В Омской области в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадала 8-летняя девочка
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