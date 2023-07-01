На выходных омичей ждет мощное потепление

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ждет омичей в ближайшие выходные. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня 1 июля днем воздух прогреется до +22…+27 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов.