На выходных омичей ждет мощное потепление

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ждет омичей в ближайшие выходные. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня 1 июля днем воздух прогреется до +22…+27 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов.
В воскресенье, 2 июля, тепло отвоюет еще пару градусов, — днем до +26…+31, ночью до +10…+15 градусов.
При этом существенных осадков не ожидается, лишь местами возможны кратковременные дожди.