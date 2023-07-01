Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Изображение материала

На выходных омичей ждет мощное потепление

1 июля 2023, 04:13
Фото: Город55
После затяжных дождей и похолодания в регион вернется тепло
Первый день второго летнего месяца начнется с комфортной жары и без осадков.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ждет омичей в ближайшие выходные. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня 1 июля днем воздух прогреется до +22…+27 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов.

В воскресенье, 2 июля, тепло отвоюет еще пару градусов, — днем до +26…+31, ночью до +10…+15 градусов.

При этом существенных осадков не ожидается, лишь местами возможны кратковременные дожди.

Время загорать. В первые дни июля в Омской области установится жара до +33 градусов
Узнать подробнее
Читайте также:
К началу рабочей недели погода приготовила для омичей жесткий сюрпризХроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это былоСитуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
#Жара#Тепло#Погода#Дождь#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
Подпишитесь
Задохнемся. Омичей предупредили об опасном воздухе
Сегодня, 05:17
В Омской области директор детского лагеря попался на незаконной сдаче металла
Сегодня, 03:56
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
30 июня 06:00
В омском минспорта прокомментировали инцидент с директором детского лагеря «Орленок»
Сегодня, 05:49
Где в Омске будут ловить маршрутки, которые не хотят ездить по новой схеме движения
Сегодня, 07:55