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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:37

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Время загорать. В первые дни июля в Омской области установится жара до +33 градусов

30 июня 2023, 13:34
Фото: Город55
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В первые дни июля в Омской области установится жара до +33 градусов

Синоптики не исключают выпадение осадков.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, каким будет начало июля. Первые дни нового месяца ожидаются достаточно теплыми, однако не исключены осадки. Они в основном пройдут в северных районах региона.

В субботу, 1 июля, ночью температура воздуха составит +5… +10 градусов. Днем потеплеет до +22… +27. В воскресенье, 2 июля, ночью столбик термометра покажет +8… +13 градусов, возможен небольшой дождь. В светлое время суток воздух прогреется до +26… +31. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В понедельник, 3 июля, ночью ожидается +10… +15 градусов. Днем будет +28… +33, без осадков. Ветер не изменит своего направления, порывы составят 6-11 м/с. В некоторых районах он поднимется до 14 м/с.

Как сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, всю следующую неделю, до 8 июля, температура воздуха днем будет держаться на уровне +25 градусов и выше.

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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода#Погода в Омске#Потепление#Дождь#Обь-Иртышское УГМС
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