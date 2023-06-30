Время загорать. В первые дни июля в Омской области установится жара до +33 градусов

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, каким будет начало июля. Первые дни нового месяца ожидаются достаточно теплыми, однако не исключены осадки. Они в основном пройдут в северных районах региона.
В субботу, 1 июля, ночью температура воздуха составит +5… +10 градусов. Днем потеплеет до +22… +27. В воскресенье, 2 июля, ночью столбик термометра покажет +8… +13 градусов, возможен небольшой дождь. В светлое время суток воздух прогреется до +26… +31. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.
В понедельник, 3 июля, ночью ожидается +10… +15 градусов. Днем будет +28… +33, без осадков. Ветер не изменит своего направления, порывы составят 6-11 м/с. В некоторых районах он поднимется до 14 м/с.
Как сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, всю следующую неделю, до 8 июля, температура воздуха днем будет держаться на уровне +25 градусов и выше.