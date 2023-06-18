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К началу рабочей недели погода приготовила для омичей жесткий сюрприз

18 июня 2023, 07:20
Фото: Город55
Дождь, гроза и град ожидают омичей в понедельник
На регион обрушатся ливни с грозами и градам, но при этом будет тепло, а местами очень жарко.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ожидает жителей Омской области в начале рабочей недели. Без сюрпризов не обошлось.

Так, по прогнозам синоптиков в понедельник, 19 июня, и днем и ночью омичей ожидают дожди, которые местами перейдут в ливни, грозы и даже град. При этом порыве ветра в некоторых районах будут достигать 24 метров в секунду.

Между тем жара, которая держится вот уже несколько дней, практически не спадет, — ночью от +11 до +16 градусов Цельсия, днем — +25…+30, а по юго-востоку и до +35 градусов. Лишь по северо-западу похолодает до +10…+15 градусов.

Есть и еще один очень опасный и неприятный сюрприз, — заморозки — при прояснении от 0 до — 5 градусов.

В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой
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#Василий Попов#Погода#Дождь#Гроза#Град#Жара#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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