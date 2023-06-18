К началу рабочей недели погода приготовила для омичей жесткий сюрприз

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ожидает жителей Омской области в начале рабочей недели. Без сюрпризов не обошлось.
Так, по прогнозам синоптиков в понедельник, 19 июня, и днем и ночью омичей ожидают дожди, которые местами перейдут в ливни, грозы и даже град. При этом порыве ветра в некоторых районах будут достигать 24 метров в секунду.
Между тем жара, которая держится вот уже несколько дней, практически не спадет, — ночью от +11 до +16 градусов Цельсия, днем — +25…+30, а по юго-востоку и до +35 градусов. Лишь по северо-западу похолодает до +10…+15 градусов.
Есть и еще один очень опасный и неприятный сюрприз, — заморозки — при прояснении от 0 до — 5 градусов.