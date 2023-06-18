К началу рабочей недели погода приготовила для омичей жесткий сюрприз

Между тем жара, которая держится вот уже несколько дней, практически не спадет, — ночью от +11 до +16 градусов Цельсия, днем — +25…+30, а по юго-востоку и до +35 градусов. Лишь по северо-западу похолодает до +10…+15 градусов.