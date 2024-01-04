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Виктория Абрамченко

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2024
Кустурица, Чебатков и рэпер Dizaster. Что в 2023 году говорили об Омске знаменитости
4 января, 12:05
2023
Абрамченко и Хоценко проверили, как идет рекультивация полигона ТБО в Омске
30 июня 2023, 10:57
На месте свалки в Центральном округе Омска планируют высадить сосновый бор и ивы
30 июня 2023, 09:20
В Омск приехала зампред правительства Виктория Абрамченко
Чиновница обсудит вопрос строительства логопарка «Солнечный».
30 июня 2023, 06:03
Развиваемся. Хоценко и Абрамченко придумали, что делать с оттоком омичей
Врио губернатора также обсудил с куратором сибирских регионов развитие нацпроекта «Экология».
4 мая 2023, 04:18
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
29 марта 2023, 02:25
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
5 февраля 2023, 09:24
Взгляд со стороны. Омск собрал о себе немало противоречивых мнений за 2022 год
4 января 2023, 08:20
2022
Лобов об экологических проблемах, визит Абрамченко, оптимизация ОмГУ
3 июля 2022, 13:28
Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск
Первым делом чиновница отправилась на место, где начался пожар.
1 июля 2022, 09:04

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