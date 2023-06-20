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Строительство еще одного сектора омского логопарка «Солнечный» прошло экспертизу

20 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI
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Сектор «Б» появится в Кировском округе на участке площадью 217,5 тысяч кв. м.

В Омске продолжается строительство логистического парка «Солнечный», который будет представлять собой универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. Городу55 стало известно, что ООО «Центр экспертиз» накануне выдало положительное заключение о проекте строительства сектора «Б» по улице 2-я Солнечная.

Новый сектор возведут на земельном участке с кадастровым номером 55:36:130101:7629 площадью 217,5 тысяч кв. м. Согласно кадастровой карте, его предназначение — «хранение автотранспорта, предпринимательство, склад, транспорт».

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Проектную документацию подготовили два общества с ограниченной ответственностью — «Сибирский тепловой комплекс» из Новосибирска (учредитель и директор — Кирилл Шамин) и «Диалог» из Оренбурга (владелец и гендиректор — Александр Колодин).

Строительством сектора «Б» в логопарке займется ООО «Стройсервисмонтаж», которое в августе 2022 года поменяло прописку на Санкт-Петербург. В марте 2023-го новыми владельцами «Стройсервисмонтажа» стали ООО «Логопарк „Солнечный“ (51% доли в уставного капитале) и ООО „Проект „Девелопмент“ (49%). Директором ООО „ССМ“ с 19 мая 2023 года значится Юрий Хаеров. Аналогичную должность он занимает и в „Проект „Девелопмент“.

Напомним, что проект строительства первой очереди логистического парка одобрили еще в феврале 2023 года. Известно, что первыми резидентами будущего распределительного центра станут «Пятерочка» и «Красное и Белое». К вводу запланировано более 200 тысяч кв. м.

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#Юлия Истомина#Логопарк#Склад#Проект#Экспертиза#Строительство#Бизнес#Город#Новости#Омск
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