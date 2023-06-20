Строительство еще одного сектора омского логопарка «Солнечный» прошло экспертизу

Строительством сектора «Б» в логопарке займется ООО «Стройсервисмонтаж», которое в августе 2022 года поменяло прописку на Санкт-Петербург. В марте 2023-го новыми владельцами «Стройсервисмонтажа» стали ООО «Логопарк „Солнечный“ (51% доли в уставного капитале) и ООО „Проект „Девелопмент“ (49%). Директором ООО „ССМ“ с 19 мая 2023 года значится Юрий Хаеров. Аналогичную должность он занимает и в „Проект „Девелопмент“.