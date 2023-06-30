Омичам рассказали о новых изменениях в движении общественного транспорта

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
С 1 июля 33-й маршрут «Ул. Бархатовой — ул. 3-я Железнодорожная» переходит в режим магистрального. Автобусы будут ходить с 6 часов утра и до 11 часов вечера с 20-минутным интервалом движения, а в час-пик — 10-минутным. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил директор городского дептранса Вадим Кормилец.
Кроме того, Кормилец заявил, что сейчас идут разговоры о возвращении 43-го маршрута, который раньше связывал Онкодиспансер и улицу Дергачева. После его отмены осталась лишь 343-я маршрутка. Она повторяла его маршрут до начала 2021 года, однако позже в дептрансе внесли изменения.
«По 43-м автобусу подумаем. Маршрут удобный и социальный. Самое главное, что этот маршрут проходил возле объектов общества слепых. Слепые и слабовидящие пассажиры нуждаются в нем на сегодняшний день», — отметил Вадим Кормилец.
Напомним, что с завтрашнего дня у 18 городских маршрутов изменятся схемы движения.
Это необходимо для улучшения транспортного сообщения в центре Омска, а также для разгрузки центральных магистралей. Подробнее с новыми схемами можно ознакомиться ниже: