Омичам рассказали о новых изменениях в движении общественного транспорта

Кроме того, Кормилец заявил, что сейчас идут разговоры о возвращении 43-го маршрута, который раньше связывал Онкодиспансер и улицу Дергачева. После его отмены осталась лишь 343-я маршрутка. Она повторяла его маршрут до начала 2021 года, однако позже в дептрансе внесли изменения.