В Омске с 1 июля у ряда городских маршрутов изменятся схемы движения

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
19 июня департамент транспорта во время брифинга анонсировал изменения, которые произойдут в сфере организации транспортного обслуживания омичей с 1 июля 2023 года. Центр города, а именно проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Интернациональную и Красный Путь, решили максимально освободить от автобусов малого класса (маршруток).
Чтобы улучшить транспортное сообщение в центре города и разгрузить центральные магистрали, изменится работа 18 маршрутов. При этом новые схемы движения включают улицу Маршала Жукова, по которой сейчас ходят только трамваи.
«Сегодня улица Маршала Жукова явно обделена вниманием транспортного обслуживания. Обслуживают ее в основном только трамваи, а этого недостаточно. Жилой массив там большой. Зона охвата пешеходной активности продлится до улицы Декабристов практически. Мы делаем поездки граждан, которые проживают в этом жилом массиве, более удобными», — отметил директор дептранса Вадим Кормилец.
Со следующего месяца по улицам Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе пустят маршруты 31Н (Пос. Светлый — ООО «Лента»), 212 (СТЦ «Мега» — ООО «Лента»), 222 (МЧС-9 — Онкодиспансер), 346 (Ул. 1-я Красной Звезды — ул. 50 лет Октября), 350 (Пос. Степной СНТ «Ивушка» — пос. Карьер СНТ «Маяк-2»), 385 (ул. Стрельникова — ПО «Иртыш»), 386 (Микрорайон «Амурский-2» — ул. 1-я Учхозная), 399 (СНТ «Колос-2» — Оптовый рынок Черлакский тракт), 414 (Микрорайон «Ясная Поляна» — Онкодиспансер Микрорайон «Первокирпичный»), 470 (Пос. Чкаловский — ул. И. Н. Багнюка), 500 (ООО «Лента» — ДСК-2), 503 (СТЦ «МЕГА» — микрорайон «Загородный»), 514 (Ул. Бархатовой — ул. 3-й Разъезд), 550 (ПО «Иртыш» — микрорайон «Амурский-2»).
Также по измененной схеме будут ходить автобусы малого класса по маршрутам 307 (Ул. Труда — ул. Ватутина»), 331 (ПО «Иртыш» — СТЦ «Мега»), 394 (Пос. Мелиораторов — Красноярский тракт) и 410 (МЧС-9 — микрорайон Прибрежный). Они будут использовать Ленинградский мост или мост 60 лет Победы.
Два омских перевозчика, кстати, отказались менять маршруты: работу из-за этого прекратили маршруты № 225 (СТЦ «Мега» — ул. 12 Декабря) и № 393 (МЧС-9 — ул. 50 лет Октября).
Сохранят схему передвижения маршруты № 323 (Ул. 3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой) и № 359 (Кирпичный завод — пос. Чкаловский), которые заменили свой транспорт на автобусы среднего класса.
«Перевозчик, обслуживающий маршрут № 212, планирует заменить автобусы малого класса на автобусы среднего класса к середине месяца. В этом случае маршрут вновь будет проходить по старой схеме — проспекту Маркса, улицам Гагарина и Интернациональной», — уточнил руководитель департамента транспорта.
Такая возможность будет обсуждаться с каждым перевозчиком в случае, если он готов заменить подвижной состав малого класса на автобусы большей вместимости.
Добавим, что в центре города оставят социальные маршруты № 16, 23, 25, 46, 62 и 94, которые обслуживаются ПП-8 (всего на них работает 23 автобуса малого класса и 1 автобус среднего класса). Маршрут № 45 продлят до Амура-2, а 46-й автобус пустят вместо улицы Герцена по улице Орджоникидзе.
После введения изменений перевозчиков ждут проверки с участием Госавтоинспекции, МТУ Ространснадзора по СФО и департамента транспорта по исполнению новых транспортных схем. Если перевозчик в течение месяца допустит три и более нарушений, это будет являться основанием для отзыва его свидетельства о работе.