В Омске с 1 июля у ряда городских маршрутов изменятся схемы движения

После введения изменений перевозчиков ждут проверки с участием Госавтоинспекции, МТУ Ространснадзора по СФО и департамента транспорта по исполнению новых транспортных схем. Если перевозчик в течение месяца допустит три и более нарушений, это будет являться основанием для отзыва его свидетельства о работе.