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От маршрута не отклоняемся. Омские маршрутчики будут под особым контролем с 1 июля

28 июня 2023, 13:56
Фото: Город55
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За омскими маршрутчиками будут усиленно следить инспекторы ДПС и Ространснадзор

Ответственные органы станут следить за тем, как водители соблюдают утвержденные схемы маршрутов.

С 1 июля в Омске будут внимательно следить за тем, как перевозчики в городе двигаются по новым маршрутам. Глава дептранса Вадим Кормилец обсудил организацию рейдов с представителями врио замначальника МТУ Ространснадзора по СФО Геннадием Чебейко и замначальника ОГИБДД УМВД Ильей Трояном.

«Несоблюдение перевозчиком установленных схем движения по маршрутам является серьезным нарушением в сфере регулярных пассажирских перевозок. Стоит помнить, что ответственность в данном случае наступает не только у водителя, но и у перевозчика», — сказал директор департамента транспорта.

Кормилец отметил, что рейды будут организованы не для выписывания штрафов, а для того, чтобы водители маршруток придерживались новым правилам следования. Сотрудникам Госавтоинспекции в этом вопросе будут помогать представители Ространснадзора. Для этого им выдадут средства фото- и видеофиксации, сообщили в пресс-центре администрации Омска.

«Не стоит забывать о том, что в случае выявления неоднократных нарушений меры ответственности ужесточаются — вплоть до расторжения договора с перевозчиком и аннулирования его маршрутной карты», — предостерег чиновник.

Напомним, что с 1 июля многие маршрутки больше не будут курсировать проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональной, по Красному Пути. Этот вид пассажирского транспорта решено сместить в сторону улиц Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе, чтобы разгрузить центральные магистрали. Изменения коснутся 18 маршрутов.

В Омске с 1 июля у ряда городских маршрутов изменятся схемы движения
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Транспорт#Маршрутки#Маршруты#Схема движения#Схема проезда#Вадим Кормилец#УМВД Омской области#Проверки#Проверки общественного транспорта
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