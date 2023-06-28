От маршрута не отклоняемся. Омские маршрутчики будут под особым контролем с 1 июля

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
С 1 июля в Омске будут внимательно следить за тем, как перевозчики в городе двигаются по новым маршрутам. Глава дептранса Вадим Кормилец обсудил организацию рейдов с представителями врио замначальника МТУ Ространснадзора по СФО Геннадием Чебейко и замначальника ОГИБДД УМВД Ильей Трояном.
«Несоблюдение перевозчиком установленных схем движения по маршрутам является серьезным нарушением в сфере регулярных пассажирских перевозок. Стоит помнить, что ответственность в данном случае наступает не только у водителя, но и у перевозчика», — сказал директор департамента транспорта.
Кормилец отметил, что рейды будут организованы не для выписывания штрафов, а для того, чтобы водители маршруток придерживались новым правилам следования. Сотрудникам Госавтоинспекции в этом вопросе будут помогать представители Ространснадзора. Для этого им выдадут средства фото- и видеофиксации, сообщили в пресс-центре администрации Омска.
«Не стоит забывать о том, что в случае выявления неоднократных нарушений меры ответственности ужесточаются — вплоть до расторжения договора с перевозчиком и аннулирования его маршрутной карты», — предостерег чиновник.
Напомним, что с 1 июля многие маршрутки больше не будут курсировать проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональной, по Красному Пути. Этот вид пассажирского транспорта решено сместить в сторону улиц Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе, чтобы разгрузить центральные магистрали. Изменения коснутся 18 маршрутов.