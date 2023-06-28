От маршрута не отклоняемся. Омские маршрутчики будут под особым контролем с 1 июля

Кормилец отметил, что рейды будут организованы не для выписывания штрафов, а для того, чтобы водители маршруток придерживались новым правилам следования. Сотрудникам Госавтоинспекции в этом вопросе будут помогать представители Ространснадзора. Для этого им выдадут средства фото- и видеофиксации, сообщили в пресс-центре администрации Омска.