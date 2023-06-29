В Омске запустили опрос об отношении к выделенным полосам для транспорта

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В омском дептрансе сообщили, что до 31 августа на портале госуслуг будет проходить опрос среди омичей по теме организации выделенных полос.
«В настоящий момент в России нет ни одного крупного города, в котором в большей или меньшей степени не были реализованы такие мероприятия. Кроме выделения полос для движения маршрутных транспортных средств, многие города идут по пути обособления движения рельсового транспорта, физического отделения его от проезжей части и движения автомобилей», — отметил Вадим Кормилец.
Стоит отметить, что сейчас в Омске увеличивают протяженность выделенных полос для общественного транспорта. Уже в этом году на улице Богдана Хмельницкого появится новая выделенная полоса.