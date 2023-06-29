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Недосягаемые высоты. Цена одного «квадрата» в омской новостройке достигла 104 тысяч

29 июня 2023, 06:18
Фото: Город55
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Стоимость одного «квадрата» в омской новостройке достигла 104 тысяч

Вместе с тем стоимость квартир в новых домах снизилась за последний месяца на 1%.

Стали известны актуальные цены на рынке новостроек в Омске. По итогам первого полугодия 2023 года, средняя номинальная цена одного «квадрата» составляет 104,5 тыс рублей. Об этом говорят эксперты Циан.Аналитики, которые проанализировали ситуацию с новостройками в городе.

Среди 39 крупнейших городов страны Омск занял в рейтинге цен на жилье в новостройках 22 место. Дороже всего квартиры оказались в Сочи (399 тыс рублей за кв м), Москве (318,4 тыс рублей за кв м) и Санкт-Петербурге (230,9 тыс рублей). В тройке городов с самыми дешевым жильем в новых домах оказались Оренбург (63,5 тыс рублей за кв м), Саратов и Махачкала (по 71,8 тыс рублей за кв м).

В омских новостройках тем временем цены на квартиры за крайний месяц упали на 1%. По наблюдениям аналитиков Циан, подобная тенденция сохраняется на протяжении последнего года. Вместе с тем за полгода стоимость одного «квадрата» в новых домах выросла на 2%.

«Околонулевая динамика объема предложения и номинальных цен в первом полугодии 2023 года привели к постепенному росту спроса на рынке новостроек. Рынок адаптировался к жизни без нулевой ипотеки, застройщики активизировали маркетинговые усилия на предоставлении прямых скидок. Восстановление региональных рынков идет быстрее столичных», — объяснил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Ранее был опубликован рейтинг городов по доступности недвижимости в России за первый квартал 2023 года. В нем Омская область заняла 48 место. По оценке аналитиков, теперь на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке нужно копить дольше. Чтобы купить типовую «двушку», омской семье необходимо шесть с половиной лет.

Омичам нужно копить почти семь лет на двухкомнатную квартиру со «вторички»
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#Алина Ясинская#Новостройки#Стоимость квартир#Общество#Экономика#Новости#Омск
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