Недосягаемые высоты. Цена одного «квадрата» в омской новостройке достигла 104 тысяч

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Стали известны актуальные цены на рынке новостроек в Омске. По итогам первого полугодия 2023 года, средняя номинальная цена одного «квадрата» составляет 104,5 тыс рублей. Об этом говорят эксперты Циан.Аналитики, которые проанализировали ситуацию с новостройками в городе.
Среди 39 крупнейших городов страны Омск занял в рейтинге цен на жилье в новостройках 22 место. Дороже всего квартиры оказались в Сочи (399 тыс рублей за кв м), Москве (318,4 тыс рублей за кв м) и Санкт-Петербурге (230,9 тыс рублей). В тройке городов с самыми дешевым жильем в новых домах оказались Оренбург (63,5 тыс рублей за кв м), Саратов и Махачкала (по 71,8 тыс рублей за кв м).
В омских новостройках тем временем цены на квартиры за крайний месяц упали на 1%. По наблюдениям аналитиков Циан, подобная тенденция сохраняется на протяжении последнего года. Вместе с тем за полгода стоимость одного «квадрата» в новых домах выросла на 2%.
«Околонулевая динамика объема предложения и номинальных цен в первом полугодии 2023 года привели к постепенному росту спроса на рынке новостроек. Рынок адаптировался к жизни без нулевой ипотеки, застройщики активизировали маркетинговые усилия на предоставлении прямых скидок. Восстановление региональных рынков идет быстрее столичных», — объяснил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
Ранее был опубликован рейтинг городов по доступности недвижимости в России за первый квартал 2023 года. В нем Омская область заняла 48 место. По оценке аналитиков, теперь на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке нужно копить дольше. Чтобы купить типовую «двушку», омской семье необходимо шесть с половиной лет.