Недосягаемые высоты. Цена одного «квадрата» в омской новостройке достигла 104 тысяч

Среди 39 крупнейших городов страны Омск занял в рейтинге цен на жилье в новостройках 22 место. Дороже всего квартиры оказались в Сочи (399 тыс рублей за кв м), Москве (318,4 тыс рублей за кв м) и Санкт-Петербурге (230,9 тыс рублей). В тройке городов с самыми дешевым жильем в новых домах оказались Оренбург (63,5 тыс рублей за кв м), Саратов и Махачкала (по 71,8 тыс рублей за кв м).