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Омичам нужно копить почти семь лет на двухкомнатную квартиру со «вторички»

13 июня 2023, 06:02
Фото: Город55
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Омская область заняла 48 место в рейтинге по доступности недвижимости в России

Копить омичам теперь нужно на год дольше, а вместе с тем в некоторых регионах на достижение этой цели требуется всего лишь два с половиной года.

В РИА Новости представили данные по доступности недвижимости в стране за первый квартал 2023 года. В составленном списке Омская область заняла 48 место среди регионов.

По данным аналитиков, двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стали менее доступными, как это было в начале 2022 года. Проблема кроется в неравномерном росте цен на жилье и зарплат, которые очевидно повышаются медленнее.

Омской семье нужно шесть с половиной лет, чтобы приобрести типовую «двушку». Теперь копить на это жилье нужно не пять с половиной лет, как это было в 2022 году, а на год дольше. Как отмечается в исследовании, средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квю м со «вторички» составляла 4.6 млн рублей на начало 2023 года.

В то же время жителям Ненецкого автономного округа и Магаданской области требуется всего лишь два с половиной года, чтобы перебраться в квартиру побольше. Там при этом «двушки» размером 60 кв. м стоят 5,3 и 5,7 млн рублей соответственно.

Замыкает рейтинг регионов по доступности недвижимости Севастополь. Там семье нужно затянуть потуже пояса на целых 14 лет, чтобы приблизиться к квартире мечты.

Ранее в Омске неожиданно упали цены на жилье в новостройках. Стоимость квартир в новых домах упала на 7,2%, сообщили аналитики издания «РБК-Недвижимость».

В тройке лидеров. В Омске неожиданно сильно упали цены на квартиры в новостройках
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Недвижимость#Жилье#Вторичное жилье#Стоимость квартир#Квартира#Общество
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