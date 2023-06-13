Омичам нужно копить почти семь лет на двухкомнатную квартиру со «вторички»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В РИА Новости представили данные по доступности недвижимости в стране за первый квартал 2023 года. В составленном списке Омская область заняла 48 место среди регионов.
По данным аналитиков, двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стали менее доступными, как это было в начале 2022 года. Проблема кроется в неравномерном росте цен на жилье и зарплат, которые очевидно повышаются медленнее.
Омской семье нужно шесть с половиной лет, чтобы приобрести типовую «двушку». Теперь копить на это жилье нужно не пять с половиной лет, как это было в 2022 году, а на год дольше. Как отмечается в исследовании, средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квю м со «вторички» составляла 4.6 млн рублей на начало 2023 года.
В то же время жителям Ненецкого автономного округа и Магаданской области требуется всего лишь два с половиной года, чтобы перебраться в квартиру побольше. Там при этом «двушки» размером 60 кв. м стоят 5,3 и 5,7 млн рублей соответственно.
Замыкает рейтинг регионов по доступности недвижимости Севастополь. Там семье нужно затянуть потуже пояса на целых 14 лет, чтобы приблизиться к квартире мечты.
Ранее в Омске неожиданно упали цены на жилье в новостройках. Стоимость квартир в новых домах упала на 7,2%, сообщили аналитики издания «РБК-Недвижимость».