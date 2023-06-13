Омичам нужно копить почти семь лет на двухкомнатную квартиру со «вторички»

Омской семье нужно шесть с половиной лет, чтобы приобрести типовую «двушку». Теперь копить на это жилье нужно не пять с половиной лет, как это было в 2022 году, а на год дольше. Как отмечается в исследовании, средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квю м со «вторички» составляла 4.6 млн рублей на начало 2023 года.