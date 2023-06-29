На базе «Омсктрансмаша» планируют создать индустриальный парк

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
На базе Омского завода транспортного машиностроения планируют создать индустриальный парк. Об этом 29 июня сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко после встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.
«Совместно с „Уралвагонзаводом“ будем работать над созданием индустриального парка на базе „Омсктрансмаша“. До конца года разработаем концепцию и будем претендовать на федеральную поддержку», — рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.
Также Денис Манутров посетил предприятие «Омский каучук». Вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским они запустили на заводе производство по переработке технического бутана.