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На базе «Омсктрансмаша» планируют создать индустриальный парк

29 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
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До конца года необходимо разработать концепцию проекта.

На базе Омского завода транспортного машиностроения планируют создать индустриальный парк. Об этом 29 июня сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко после встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

«Совместно с „Уралвагонзаводом“ будем работать над созданием индустриального парка на базе „Омсктрансмаша“. До конца года разработаем концепцию и будем претендовать на федеральную поддержку», — рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

Также Денис Манутров посетил предприятие «Омский каучук». Вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским они запустили на заводе производство по переработке технического бутана.

В Омск с рабочим визитом приехал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
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#Евгений Игишев#Омсктрансмаш#Уралвагонзавод#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Экономика#Омск#Омская область#Видео
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