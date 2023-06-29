В Омск с рабочим визитом приехал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским они запустили на заводе производство по переработке технического бутана. Помимо этого в компании с главой Минпромторга было открыто строительство производства полиизобутилена. Оба направления нацелены на импортозамещение.