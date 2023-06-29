В Омск с рабочим визитом приехал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Сегодня, 29 июня, в регионе работает зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Известно, что федеральный гость посетил «Омский каучук». Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским они запустили на заводе производство по переработке технического бутана. Помимо этого в компании с главой Минпромторга было открыто строительство производства полиизобутилена. Оба направления нацелены на импортозамещение.
Также вместе с Мантуровым врио губернатора наградил на «Омском каучуке» лучших сотрудников. Работники получили награды и благодарственные письма.
Ранее в Омскую область приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он оценивал, как «Омсктрансмаш» соблюдает сроки гособоронзаказа. Шойгу поручил расширить производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для бойцов СВО.