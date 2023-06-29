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В Омск с рабочим визитом приехал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

29 июня 2023, 05:37
Фото: Город55
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Министр посетил завод «Омский каучук».

Сегодня, 29 июня, в регионе работает зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Известно, что федеральный гость посетил «Омский каучук». Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским они запустили на заводе производство по переработке технического бутана. Помимо этого в компании с главой Минпромторга было открыто строительство производства полиизобутилена. Оба направления нацелены на импортозамещение.

Также вместе с Мантуровым врио губернатора наградил на «Омском каучуке» лучших сотрудников. Работники получили награды и благодарственные письма.

Ранее в Омскую область приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он оценивал, как «Омсктрансмаш» соблюдает сроки гособоронзаказа. Шойгу поручил расширить производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для бойцов СВО.

Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
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#Политика#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко#Денис Мантуров#Экономика#Производство#Омский каучук#Алина Ясинская
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