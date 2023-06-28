В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»

Для омичей «Иртыш-Торг» представляет интерес в первую очередь как владелец множества киосков «Ермолино»: теперь, в связи с ликвидацией фирмы, эти магазины теоретически могут быть закрыты. Уставный капитал закрытого ООО принадлежал Илье Александрову, владеющему также фирмами «Ермолино» и «Алексстрой», которые зарегистрированы в подмосковном Подольске.