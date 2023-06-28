В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Общество с ограниченной ответственностью «Иртыш-Торг» исключили из единого госреестра юридических лиц, что означает его ликвидацию. Соответствующее заявление было подано межрайонной налоговой инспекцией №12 по Омской области 19 мая, а 22 июня фирма официально прекратила свою деятельность.
Отметим, что процедура ликвидации «Иртыш-Торга» началась еще в августе прошлого года. Заявление подал генеральный директор компании Алексей Соловцов.
Для омичей «Иртыш-Торг» представляет интерес в первую очередь как владелец множества киосков «Ермолино»: теперь, в связи с ликвидацией фирмы, эти магазины теоретически могут быть закрыты. Уставный капитал закрытого ООО принадлежал Илье Александрову, владеющему также фирмами «Ермолино» и «Алексстрой», которые зарегистрированы в подмосковном Подольске.