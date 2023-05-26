В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Общество с ограниченной ответственностью «Иртыш-Торг» в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Соответствующее заявление было подано межрайонной налоговой инспекцией №12 по Омской области 19 мая.
Отметим, что процедура ликвидации «Иртыш-Торга» началась еще в августе прошлого года. Заявление подал генеральный директор компании Алексей Соловцов.
Для омичей «Иртыш-Торг» представляет интерес в первую очередь как владелец множества киосков «Ермолино»: после ликвидации фирмы эти магазины могут быть закрыты. Уставной капитал этого ООО принадлежит Илье Александрову, владеющему также фирмами «Ермолино» и «Алексстрой», зарегистрированными в подмосковном Подольске.