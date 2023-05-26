Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»

26 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
иллюстрация
«Иртыш-Торг» проходит процедуру ликвидации с августа 2022 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Иртыш-Торг» в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Соответствующее заявление было подано межрайонной налоговой инспекцией №12 по Омской области 19 мая.

Отметим, что процедура ликвидации «Иртыш-Торга» началась еще в августе прошлого года. Заявление подал генеральный директор компании Алексей Соловцов.

Для омичей «Иртыш-Торг» представляет интерес в первую очередь как владелец множества киосков «Ермолино»: после ликвидации фирмы эти магазины могут быть закрыты. Уставной капитал этого ООО принадлежит Илье Александрову, владеющему также фирмами «Ермолино» и «Алексстрой», зарегистрированными в подмосковном Подольске.

В Омске ликвидируют компанию-владельца магазинов «Ермолино»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Ермолино#Бизнес#Новости
Подпишитесь
Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
Вчера, 10:56
Замминистра образования Леонид Гурьян уволился из правительства Омской области
Сегодня, 04:16
Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных
Сегодня, 03:16
Зарплата до 87 тысяч. В омском Лесхозе разместили вакансию замначальника управления
Сегодня, 05:13
Ушел из жизни директор омской Академии «Авангард» Евгений Хацей
Вчера, 14:33
В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области
Сегодня, 06:29