В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»

Общество с ограниченной ответственностью «Иртыш-Торг» в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Соответствующее заявление было подано межрайонной налоговой инспекцией №12 по Омской области 19 мая.