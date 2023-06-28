Бегал целый год. 40-летний омич задолжал дочери полмиллиона рублей алиментов

Выплаты по алиментам для своей дочери омич делал лишь изредка, с судебными приставами последний год не спешил встречаться. Кроме того, у него не было официального трудоустройства. В итоге на счет омича наложили арест. Только это заставило его прийти на встречу с приставами и потребовать снять арест с его счета.