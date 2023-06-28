Бегал целый год. 40-летний омич задолжал дочери полмиллиона рублей алиментов

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В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили о 40-летнем мужчине, который успел накопить задолженность по алиментам в размере 500 тысяч рублей, но не стремился ее погашать.
Выплаты по алиментам для своей дочери омич делал лишь изредка, с судебными приставами последний год не спешил встречаться. Кроме того, у него не было официального трудоустройства. В итоге на счет омича наложили арест. Только это заставило его прийти на встречу с приставами и потребовать снять арест с его счета.
«Безответственное поведение отца стало лишь основанием для составления судебным приставом-исполнителем протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который передан для рассмотрения в суд», — отметили в пресс-службе ГУФССП по Омской области.
Мужчину признали виновным: он получил 10 суток административного ареста. Такое развитие событий заставило его встать на путь исправления. Омич официально трудоустроился и сообщил приставам о своем месте работы. Теперь часть его зарплаты будут удерживать в счет уплаты алиментов.