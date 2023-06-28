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Бегал целый год. 40-летний омич задолжал дочери полмиллиона рублей алиментов

28 июня 2023, 04:00
Фото: 1MI
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В Омске нерадивый отец выплатил полмиллиона рублей алиментов после 10 суток ареста

Мужчина избегал встреч с судебным приставом, не проживал по месту регистрации и не спешил официально трудоустраиваться.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили о 40-летнем мужчине, который успел накопить задолженность по алиментам в размере 500 тысяч рублей, но не стремился ее погашать.

Выплаты по алиментам для своей дочери омич делал лишь изредка, с судебными приставами последний год не спешил встречаться. Кроме того, у него не было официального трудоустройства. В итоге на счет омича наложили арест. Только это заставило его прийти на встречу с приставами и потребовать снять арест с его счета.

«Безответственное поведение отца стало лишь основанием для составления судебным приставом-исполнителем протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который передан для рассмотрения в суд», — отметили в пресс-службе ГУФССП по Омской области.

Мужчину признали виновным: он получил 10 суток административного ареста. Такое развитие событий заставило его встать на путь исправления. Омич официально трудоустроился и сообщил приставам о своем месте работы. Теперь часть его зарплаты будут удерживать в счет уплаты алиментов.

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#Юлия Истомина#Приставы#Алименты#Долги#Задолженность#Арест#Город#Общество#Новости#Омск
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