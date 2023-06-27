Омские спасатели дали прогноз о времени полного тушения пожара на Волгоградской

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Пожар в пятиэтажном доме на улице Волгоградской практически ликвидирован. Сейчас от МЧС на месте работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники.
«Сил достаточно. Пожар уже локализован, буквально через минут 30-40 закончим и начнем проветривание. Что касается жителей, — организована работа по перемещению в школу № 47. Часть бабушек, которые не в состоянии далеко ходить, находятся в наших машинах сидят, пьют чай, отдыхают после пережитого стресса», — сообщил глава регионального МЧС Вячеслав Колондинский.
Напомним, сегодня, 27 июня, в одном из домов на Левобережье вспыхнул балкон, огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 1800 квадрантных метров. Ранее врио губернатора Омской области назвал возможную причину возгорания — удар молнии.
Выяснением обстоятельств ЧП занимается также прокуратура Кировского округа Омска.