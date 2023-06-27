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Омские спасатели дали прогноз о времени полного тушения пожара на Волгоградской

27 июня 2023, 09:29
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
На месте работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники.
Жильцов временно разместили в школе. Часть пожилых жильцов посадили в машины МЧС.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Волгоградской практически ликвидирован. Сейчас от МЧС на месте работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники.

«Сил достаточно. Пожар уже локализован, буквально через минут 30-40 закончим и начнем проветривание. Что касается жителей, — организована работа по перемещению в школу № 47. Часть бабушек, которые не в состоянии далеко ходить, находятся в наших машинах сидят, пьют чай, отдыхают после пережитого стресса», — сообщил глава регионального МЧС Вячеслав Колондинский.

Напомним, сегодня, 27 июня, в одном из домов на Левобережье вспыхнул балкон, огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 1800 квадрантных метров. Ранее врио губернатора Омской области назвал возможную причину возгорания — удар молнии.

Выяснением обстоятельств ЧП занимается также прокуратура Кировского округа Омска.

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#Евгений Игишев#Пожар в доме на Волгоградской#Происшествия#ЧП#Омск#Омская область
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