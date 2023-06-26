В Омской области самой высокооплачиваемой отраслью стало строительство

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Омск занял 56 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях, сообщают РИА «Новости». Лидером же стала Москва с наивысшей зарплатой в отрасли «Банки и финансовые услуги» — 227 тысяч рублей.
Оказалось, что работники из сферы «Строительства» получают самые высокие зарплаты в регионе. На сегодняшний день средняя зарплата строителей — 73 тысячи рублей.
Напомним, что за год зарплата строителей увеличилась на 17%, сообщили аналитики центра Зарплата.ру. Значительней всего подняли зарплату архитекторам — 96 тысяч рублей (+23%), арматурщикам — 90 тысяч рублей (+22%) и малярам — 63 тысячи рублей (+18%).