Омск вошел в топ-10 городов-миллионников по доступности образования

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
«NewsNN» сообщил, что Омск занял 10 строчку (16 баллов) в рейтинге городов-миллионников по доступности образования. Отметим, что оценивались 3 показателя в сфере образования:
Просуммировав общее число баллов по 3-м показателям в сфере образования выявлен лидер — Санкт-Петербург (47 баллов). Вторую строчку занял Краснодар (41 балл), а на третьем месте — Казань (40 баллов). Последние места в рейтинге заняли Волгоград, Самара и Пермь.
Оказалось, что динамика количества школ за последнее десятилетие в большинстве мегаполисов показала удивительную солидарность: в 13 из 16 городов их число сократилось. Например, в Москве количество школ сократилось в 2 раза, но этому есть объяснение — появление «больших школ».
Отметим, что наибольший прирост с 2012 по 2022 годы показали Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург (от 63 до 200 школьников). А самый маленький — Волгоград (+18 тысяч), Уфа (+25 тысяч), Самара (+27 тысяч) и Нижний Новгород (+36 тысяч).
А вот ситуация с детсадами не такая печальная, как со школами, но тоже мало радует: большая часть опять же показала отрицательную динамику за 10 лет. Лидеры по приросту — Москва (200 детсадов), Санкт-Петербург (200 детсадов), Казань (57 детсадов), Уфа и Краснодар. Хуже всего дела оказались в Челябинске (-78), Самаре (-70) и Перми (-68).
Объяснить подобную тенденцию можно тем, что последние годы большинство городов строит дошкольные учреждения на большое число детей.
Таким образом, почти все мегаполисы показали прирост числа мест в детсадах за последние 10 лет. Исключением стали Омск, Волгоград и Самара, где вместимость увеличилась всего на 7-11 тысяч детей. Кроме того, в столице число мест сократилось в 2 раза.
«Интересный момент: если просуммировать общее число мест в детсадах миллионников и число посещающих их детей, получится, что учреждения переполнены: на 1 477 202 места приходится 1 558 342 ребенка — на 5,5% больше нормы», — отметили в «NewsNN».