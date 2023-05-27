Омск вошел в топ-10 городов-миллионников по доступности образования

А вот ситуация с детсадами не такая печальная, как со школами, но тоже мало радует: большая часть опять же показала отрицательную динамику за 10 лет. Лидеры по приросту — Москва (200 детсадов), Санкт-Петербург (200 детсадов), Казань (57 детсадов), Уфа и Краснодар. Хуже всего дела оказались в Челябинске (-78), Самаре (-70) и Перми (-68).