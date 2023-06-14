И тут мы полюбили бетон. За год в Омской области зарплата строителей выросла на 17%

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Аналитики центра Зарплаты.ру представили данные об уровне заработной платы специалистов в строительной сфере. Согласно их анализу, по итогам мая 2023 года в этой области выросли зарплатные предложения. В последнем месяце весны прошлого года показатели были ниже на 17%.
Больше всего зарплата поднялась у архитекторов. Теперь они зарабатывают 96 тыс рублей (+23%). Выше вознаграждение теперь и арматурщиков — 90 тыс рублей (+22%). Маляры также не отстают от этой тенденции — 63 тыс рублей (+18%). Руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев объяснил рост зарплат в сфере строительства.
«Во-первых, это долгосрочный тренд, связанный с демографической ситуацией, — на рынок труда просто не выходит нужное количество молодых специалистов. Во-вторых, сказались экономические потрясения 2020–2022 годов. В итоге рынок труда в строительной сфере остается рынком соискателя», — рассказал эксперт.
Известно также, что за один год вакансий для специалистов строительной сферы в регионе стало больше на 33%. Больше всего местные работодатели сейчас нуждаются в монтажниках, малярах и бетонщиках.
Конечно, вахтовикам предлагают зарплату выше. Например, поехав в какой-нибудь дальневосточный или северный регион, монтажник систем вентиляции и кондиционирования сможет зарабатывать от 283 тыс рублей (Ямал). В то же время в Омске он будет получать в районе 100-120 тыс рублей.
Ранее Город55 представлял топ-20 самых востребованных специалистов в Омской области. Список возглавили кассиры и консультанты.