Взгляд в будущее. Более 10 тысяч омичей пришли на ярмарку вакансий

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Омске прошла масштабная ярмарка вакансий. Участие приняли 10,5 тысяч жителей региона, сообщает областной минтруд.
23 июня в городе и районах в течение восьми часов работала 41 площадка, на выбор — 10 тысяч вакансий. Большой блок был посвящен молодежи. Школьникам и студентам показали варианты развития в Омской области: где работать после окончания вуза, куда пойти на стажировку, как открыть свое дело, какие есть меры поддержки.
Самую масштабную площадку организовали в Омске. Посетили шесть тысяч человек. Особый интерес вызвали представители строительной и транспортной отраслей. Трудоустройство предложили и заключенным на базе исправительной колонии №7.