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Взгляд в будущее. Более 10 тысяч омичей пришли на ярмарку вакансий

25 июня 2023, 12:26
Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области
ярмарка вакансий

10,5 тысяч омичей посетили масштабную ярмарку вакансий

Одна из площадок работала для заключенных в ИК-7.

В Омске прошла масштабная ярмарка вакансий. Участие приняли 10,5 тысяч жителей региона, сообщает областной минтруд.

23 июня в городе и районах в течение восьми часов работала 41 площадка, на выбор — 10 тысяч вакансий. Большой блок был посвящен молодежи. Школьникам и студентам показали варианты развития в Омской области: где работать после окончания вуза, куда пойти на стажировку, как открыть свое дело, какие есть меры поддержки.

Самую масштабную площадку организовали в Омске. Посетили шесть тысяч человек. Особый интерес вызвали представители строительной и транспортной отраслей. Трудоустройство предложили и заключенным на базе исправительной колонии №7.

В Омской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
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#Работа#Ярмарка#Вакансия#Минтруд#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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