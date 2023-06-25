Взгляд в будущее. Более 10 тысяч омичей пришли на ярмарку вакансий

23 июня в городе и районах в течение восьми часов работала 41 площадка, на выбор — 10 тысяч вакансий. Большой блок был посвящен молодежи. Школьникам и студентам показали варианты развития в Омской области: где работать после окончания вуза, куда пойти на стажировку, как открыть свое дело, какие есть меры поддержки.