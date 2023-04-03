В Омской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В пресс-службе минтруда сообщают, что 14 и 15 апреля в Омске пройдет первый этап Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей», где тысячи работодателей расскажут омичам о рабочих местах и условиях труда.
Главной площадкой мероприятия станет кадровый центр «Работа России», который находится на улице 70 лет Октября, 25/2. Вдобавок ярмарки вакансий пройдут в районах Омской области.
На ярмарке представят почти 10 тысяч вакансий в различных отраслях:
На ярмарке трудоустройства можно не только быстро найти работу, но и обратиться за помощью в планировании карьеры. Отметим, что на ярмарке будет работать современная служба занятости. Соискатели могу пройти переобучение, повысить профессионализм, а также узнать о поддержке от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.
«В течение двух дней на ярмарке трудоустройства, кроме традиционного представления вакансий, будут организованы мероприятия для работодателей и соискателей. Большое внимание мы уделяем молодежи. Для школьников и студентов запланированы мастер-классы, профориентационный квиз, экскурсии на предприятия приоритетных отраслей экономики Омской области. Откроет ярмарку вакансий 18-й Омский кадровый форум», — поделился заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов.