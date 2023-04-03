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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Омской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

3 апреля 2023, 08:58
Фото: Город55
иллюстрация
На ярмарке представят около 10 тысяч вакансий.

В пресс-службе минтруда сообщают, что 14 и 15 апреля в Омске пройдет первый этап Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей», где тысячи работодателей расскажут омичам о рабочих местах и условиях труда.

Главной площадкой мероприятия станет кадровый центр «Работа России», который находится на улице 70 лет Октября, 25/2. Вдобавок ярмарки вакансий пройдут в районах Омской области.

На ярмарке представят почти 10 тысяч вакансий в различных отраслях:

  • оборонно-промышленный комплекс;
  • сфера IT;
  • транспорт;
  • агропромышленный комплекс;
  • образование;
  • социальная отрасль;
  • здравоохранение;
  • сфера культуры и услуг.

На ярмарке трудоустройства можно не только быстро найти работу, но и обратиться за помощью в планировании карьеры. Отметим, что на ярмарке будет работать современная служба занятости. Соискатели могу пройти переобучение, повысить профессионализм, а также узнать о поддержке от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«В течение двух дней на ярмарке трудоустройства, кроме традиционного представления вакансий, будут организованы мероприятия для работодателей и соискателей. Большое внимание мы уделяем молодежи. Для школьников и студентов запланированы мастер-классы, профориентационный квиз, экскурсии на предприятия приоритетных отраслей экономики Омской области. Откроет ярмарку вакансий 18-й Омский кадровый форум», — поделился заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
100 омичей пришли на трудоустройство в Центральное конструкторское бюро автоматики
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#Ксения Карагодина#Вакансии#Работа#Кадры#Кадровый центр#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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