В Омской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

На ярмарке трудоустройства можно не только быстро найти работу, но и обратиться за помощью в планировании карьеры. Отметим, что на ярмарке будет работать современная служба занятости. Соискатели могу пройти переобучение, повысить профессионализм, а также узнать о поддержке от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.