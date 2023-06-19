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На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко

19 июня 2023, 09:33
Фото: Город55
Хоценко в настоящее время является исполняющим обязанности губернатора
Имя нового главы региона станет известно после 10 сентября.

На выборы губернатора Омской области от партии «Единая Россия» пойдет Виталий Хоценко. Однопартийцы проголосовали за его кандидатуру сегодня, 19 июня. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Мне ничего другого не остается, как оправдать доверие, чем я стараюсь заниматься каждый день. Мы людей не обманем и пойдем с Омской областью вперед», — прокомментировал свое выдвижение Хоценко.

За кандидатуру Виталия Хоценко проголосовали около 90% участников сегодняшней конференции.

«Сегодняшнее событие предопределяет ход развития истории Омской области в ближайшие годы. Конференция практически единогласно приняла решение выдвинуть кандидатом Виталия Павловича Хоценко. Этот человек позволит развиваться Омской области и двигать омичей вперед», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.

Виталий Хоценко в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы региона. Бывший губернатор Александр Бурков ушел в отставку в конце марта.

Напомним, что выборы пройдут в Омской области 10 сентября. С кандидатами определились и другие партии. От КПРФ в выборах будет участвовать Андрей Алехин, от ЛДПР — Максим Макаленко, от «Коммунистов России» — Владимир Казанин. Также документы в избирком подал один самовыдвиженец — Юрий Александров.

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#Евгений Игишев
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