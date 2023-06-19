На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко

Напомним, что выборы пройдут в Омской области 10 сентября. С кандидатами определились и другие партии. От КПРФ в выборах будет участвовать Андрей Алехин, от ЛДПР — Максим Макаленко, от «Коммунистов России» — Владимир Казанин. Также документы в избирком подал один самовыдвиженец — Юрий Александров.