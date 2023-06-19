На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
На выборы губернатора Омской области от партии «Единая Россия» пойдет Виталий Хоценко. Однопартийцы проголосовали за его кандидатуру сегодня, 19 июня. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Мне ничего другого не остается, как оправдать доверие, чем я стараюсь заниматься каждый день. Мы людей не обманем и пойдем с Омской областью вперед», — прокомментировал свое выдвижение Хоценко.
За кандидатуру Виталия Хоценко проголосовали около 90% участников сегодняшней конференции.
«Сегодняшнее событие предопределяет ход развития истории Омской области в ближайшие годы. Конференция практически единогласно приняла решение выдвинуть кандидатом Виталия Павловича Хоценко. Этот человек позволит развиваться Омской области и двигать омичей вперед», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.
Виталий Хоценко в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы региона. Бывший губернатор Александр Бурков ушел в отставку в конце марта.
Напомним, что выборы пройдут в Омской области 10 сентября. С кандидатами определились и другие партии. От КПРФ в выборах будет участвовать Андрей Алехин, от ЛДПР — Максим Макаленко, от «Коммунистов России» — Владимир Казанин. Также документы в избирком подал один самовыдвиженец — Юрий Александров.