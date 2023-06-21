Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
В Омской области изменился состав комиссии по проведению административной реформы в регионе. Соответствующий указ подписал 20 июня врио губернатора Виталий Хоценко.
В состав комиссии вошли министр образования Омской области Иван Кротт и глава «Омского областного союза предпринимателей» Илья Николин. Исключили из нее экс-министра образования Татьяну Дернову и депутата Городского совета Алексея Провозина.
Работа комиссии заключается в развитии и реформировании государственного управления, совершенствования системы госуслуг, развития деятельности МФЦ, в том числе и в электронной форме.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске планируют обновить состав комиссии по защите государственной тайны. В нее будет включен заместитель главы Кировского округа Александр Дридигер.