В РЭК Омской области рассказали, что тарифы на ЖКХ не повысятся в ближайший год

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Тарифы на коммунальные услуги в Омской области не изменятся до июля 2024 года. Об этом сообщил глава Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских в прямом эфире ЦУР 21 июня.
Последний раз тарифы на услуги ЖКХ повышались в декабре 2022 года. Индексация по всей стране в среднем составила 9%.
«В прошлом году по решению правительства тарифы индексировали два раза — в июле и в декабре. Но при этом следующее повышение планируется только с июля 2024 года. Весь 2023 год повышения тарифов не будет», — заявил Дмитрий Русских.
Повышение было связано с инфляцией и необходимостью ресурсоснабжающих организаций поддерживать сети.
Глава РЭК также отметил, что региональные власти могут устанавливать льготный тариф для населения, а разницу ресурсоснабжающим компаниям компенсировать из бюджета. В прошлом году сумма компенсации составила 700 миллионов рублей.
Ранее Город55 сообщал, что стоимость «коммуналки» в Омской области оказалась одной из самых высоких в России. В 2022 году некоторые категории услуг «подскочили» в цене больше, чем на 7%. Ценник на все коммунальные услуги в Омской области выше, чем у остальной Сибири в среднем, а на холодную воду и электричество ценник оказался выше среднего по стране.