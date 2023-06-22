В РЭК Омской области рассказали, что тарифы на ЖКХ не повысятся в ближайший год

Ранее Город55 сообщал, что стоимость «коммуналки» в Омской области оказалась одной из самых высоких в России. В 2022 году некоторые категории услуг «подскочили» в цене больше, чем на 7%. Ценник на все коммунальные услуги в Омской области выше, чем у остальной Сибири в среднем, а на холодную воду и электричество ценник оказался выше среднего по стране.