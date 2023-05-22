«Задолжали» полмиллиона. Омская УК сделала перерасчет жильцам дома на улице Ватутина

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по сообщениям СМИ прошла проверка соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ при выставлении сумм к оплате за ОДН по электроэнергии жителям дома на улице Ватутина.
Оказалось, что в управляющей компании ООО «ЖКО „6-й микрорайон“, которая обслуживает дом, сделали перерасчет за 2022 год по фактическим показаниям общедомового счетчика. А УК после уплаты ресурсникам выставила квитанции жильцам.
«Установлены нарушения при начислении размера платы за коммунальную услугу ООО „ЖКО „6-й микрорайон“, что послужило выставлением к оплате завышенных объемов по электроэнергии собственникам помещений данного дома, — уточнили в пресс-службе.
В итоге директору УК внесено представление. А жильцам дома провели перерасчет за «коммуналку» на сумму свыше 100 тысяч рублей.