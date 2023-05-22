Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

«Задолжали» полмиллиона. Омская УК сделала перерасчет жильцам дома на улице Ватутина

22 мая 2023, 13:52
Фото: Город55
иллюстрация

После проверки прокуратуры омичам сделали перерасчет за электричество

Жильцам провели перерасчет на сумму свыше 100 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по сообщениям СМИ прошла проверка соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ при выставлении сумм к оплате за ОДН по электроэнергии жителям дома на улице Ватутина.

Оказалось, что в управляющей компании ООО «ЖКО „6-й микрорайон“, которая обслуживает дом, сделали перерасчет за 2022 год по фактическим показаниям общедомового счетчика. А УК после уплаты ресурсникам выставила квитанции жильцам.

«Установлены нарушения при начислении размера платы за коммунальную услугу ООО „ЖКО „6-й микрорайон“, что послужило выставлением к оплате завышенных объемов по электроэнергии собственникам помещений данного дома, — уточнили в пресс-службе.

В итоге директору УК внесено представление. А жильцам дома провели перерасчет за «коммуналку» на сумму свыше 100 тысяч рублей.

В Омске жильцы дома на Ватутина вдруг оказались должны полмиллиона рублей за свет
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Проверка прокуратуры#Прокуратура#Прокурор#ЖКХ#Квитанции ЖКХ#Долги за ЖКХ#Коммунальные услуги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года
Сегодня, 04:35
Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали
Сегодня, 08:46
В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов
Сегодня, 10:23
Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор
Сегодня, 09:00
В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
Сегодня, 07:18
Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая
Сегодня, 09:13