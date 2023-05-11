На подготовку к отопительному сезону в Омской области потратят больше 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Омской области на подготовку к отопительному сезону 2023/2024 направят 6,2 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Всего подготовим 1238 теплоисточников, заменим 49 км тепловых и 131,2 км водопроводных сетей и 66 котлов. Проверим и отремонтируем, где это необходимо, внутридомовые сети, системы отопления и вентиляции многоквартирных домов», — добавил глава региона.
Работы планируют закончить до середины сентября.
Ранее Город55 сообщал, что прокуратура посчитала износ сетей «ОмскВодоканала» опасным. Объемов текущего ремонта, по мнению контролирующего органа, явно недостаточно для решения проблемы. В ремонте или замене нуждаются 1563 км водопроводных сетей, при этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены всего лишь 9,4 км, а в инвестиционную программу «ОмскВодоканала» — 2,5 км.