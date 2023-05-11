На подготовку к отопительному сезону в Омской области потратят больше 6 млрд рублей

Ранее Город55 сообщал, что прокуратура посчитала износ сетей «ОмскВодоканала» опасным. Объемов текущего ремонта, по мнению контролирующего органа, явно недостаточно для решения проблемы. В ремонте или замене нуждаются 1563 км водопроводных сетей, при этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены всего лишь 9,4 км, а в инвестиционную программу «ОмскВодоканала» — 2,5 км.