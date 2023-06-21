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Published Сегодня, 14:01

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В Омскую область привезли зараженную опасными насекомыми черешню

21 июня 2023, 14:01
Фото: Город55
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Информацию об этом передали в Россельхознадзор.

Из Республики Узбекистан в Омскую область пытались провести четыре крупные партии фруктов. Груз общим весом около 20 тонн везли на автомобиле. В регион собирались поставить сливы, черешню, абрикосы и персики. Как оказалось, в продукции были мелкие вредные насекомые.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали, что специалисты обнаружили калифорнийскую щитовку, которая была вполне готова к размножению. Это мелкие жучки, тела которых покрыты щитом. Своеобразная броня защищает вредителя от химических препаратов и непогоды.

Этот вид насекомых представляет опасность для сильно поврежденных молодых деревьев. При появлении калифорнийской щитовки они могут запросто погибнуть. Часто ее привозят с посадочным материалом. В связи с этим саженцы при ввозе на территорию региона тщательно осматриваются. Для предотвращения появления вредителя также дачники проводят обработку, удаляя сухие ветки и кору.

«Для здоровья человека зараженные плоды не представляют опасности. Перед употреблением в пищу их достаточно тщательно вымыть», — успокоили омичей в профильном ведомстве.

По итогу было оформлено заключение о несоответствии фруктов требованиям РФ. Представители омского Россельхознадзора уже получили информацию о зараженном грузе.

Ранее Город55 писал о том, что в Омскую область доставили крупные партии арбузов с ядовитым сорняком. Растение было в подстилочном материале груза, который решили сжечь, чтобы не распространить вредителя по региону.

Розовая ползучая тварь. В Омскую область вместе с арбузами привезли опасный сорняк
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Россельхознадзор#Фрукты#Вредители
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