В Омскую область привезли зараженную опасными насекомыми черешню

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Из Республики Узбекистан в Омскую область пытались провести четыре крупные партии фруктов. Груз общим весом около 20 тонн везли на автомобиле. В регион собирались поставить сливы, черешню, абрикосы и персики. Как оказалось, в продукции были мелкие вредные насекомые.
В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали, что специалисты обнаружили калифорнийскую щитовку, которая была вполне готова к размножению. Это мелкие жучки, тела которых покрыты щитом. Своеобразная броня защищает вредителя от химических препаратов и непогоды.
Этот вид насекомых представляет опасность для сильно поврежденных молодых деревьев. При появлении калифорнийской щитовки они могут запросто погибнуть. Часто ее привозят с посадочным материалом. В связи с этим саженцы при ввозе на территорию региона тщательно осматриваются. Для предотвращения появления вредителя также дачники проводят обработку, удаляя сухие ветки и кору.
«Для здоровья человека зараженные плоды не представляют опасности. Перед употреблением в пищу их достаточно тщательно вымыть», — успокоили омичей в профильном ведомстве.
По итогу было оформлено заключение о несоответствии фруктов требованиям РФ. Представители омского Россельхознадзора уже получили информацию о зараженном грузе.
Ранее Город55 писал о том, что в Омскую область доставили крупные партии арбузов с ядовитым сорняком. Растение было в подстилочном материале груза, который решили сжечь, чтобы не распространить вредителя по региону.