В Омскую область привезли зараженную опасными насекомыми черешню

Этот вид насекомых представляет опасность для сильно поврежденных молодых деревьев. При появлении калифорнийской щитовки они могут запросто погибнуть. Часто ее привозят с посадочным материалом. В связи с этим саженцы при ввозе на территорию региона тщательно осматриваются. Для предотвращения появления вредителя также дачники проводят обработку, удаляя сухие ветки и кору.