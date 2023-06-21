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В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО

21 июня 2023, 10:57
Фото: 1MI
иллюстрация
Оба военных посмертно награждены орденами Мужества.

Депутаты Омского городского совета на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрели два предложения об установке мемориальных досок. В обоих случаях речь идет о погибших в ходе специальной военной операции, посмертно награжденных орденом Мужества.

Один из погибших — Иван Пэдури, воевавший в Сирии и награжденный за это специальной медалью. Он погиб 28 мая 2022 года на территории ЛНР в возрасте 26 лет. Доску с его именем предлагают установить на фасаде здания школы № 120 на проспекте Менделеева, где учился Пэдури. С инициативой установки мемориальной доски выступила дирекция. Расходы на изготовление и установку на себя берет учитель погибшего, а за содержание доски будет отвечать школа.

Вторую мемориальную доску предлагается установить на здании школы № 162 на улице Лобкова в память о Евгении Дудоладове. Этот военный с 2010 года служил командиром взвода в Омском автобронетанковом инженерном институте, потом в дивизии ВДВ во Пскове. Он погиб 16 ноября 2022 года на территории ЛНР в возрасте 33 лет. Установить доску предложил отец погибшего, который берет на себя расходы по изготовлению и установке объекта, а содержание остается за школой.

Оба предложения были поддержаны комитетом по социальным вопросам, а сегодня за них проголосовал и весь состав Горсовета.

— Депутаты поддержали установку мемориальных досок, которые будут способствовать патриотическому воспитанию молодежи, — рассказал после заседания председатель городского совета Владимир Корбут.

Отметим, что память погибших участников СВО депутаты почтили минутой молчания.

В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших на СВО
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#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски#Омский Горсовет#Город#Новости#Владимир Корбут
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