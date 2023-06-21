В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО

Один из погибших — Иван Пэдури, воевавший в Сирии и награжденный за это специальной медалью. Он погиб 28 мая 2022 года на территории ЛНР в возрасте 26 лет. Доску с его именем предлагают установить на фасаде здания школы № 120 на проспекте Менделеева, где учился Пэдури. С инициативой установки мемориальной доски выступила дирекция. Расходы на изготовление и установку на себя берет учитель погибшего, а за содержание доски будет отвечать школа.