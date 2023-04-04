В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших на СВО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
На днях в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке, помимо всего прочего, есть два предложения об установке мемориальных досок. В обоих случаях речь идет о погибших на СВО, посмертно награжденных орденом Мужества.
Один из погибших — Тимур Ргебаев, младший сержант морской пехоты, воевавший в Сирии и награжденный за это специальной медалью. Он погиб 28 мая 2022 года на территории ЛНР в возрасте всего 30 лет. Доску с его именем предлагается установить на здании медицинского колледжа на улице Некрасова, где Ргебаев учился.
Второй кавалер ордена — Адилхан Киниспаев, ефрейтор десантно-штурмовой бригады, погибший 19 мая в возрасте 29 лет. Доска с его именем должна появиться на здании школы №16 на улице Багратиона в Амурском поселке.
В обоих случаях идея установки доски принадлежит дирекции учебного заведения, которая берет на себя все расходы. Администрация Центрального округа и топонимическая комиссия уже одобрили это начинание, теперь слово за депутатами. Сначала инициативы должны одобрить в комитете, а на пленарном заседании будет принято окончательное решение.
В последнее время предложения такого рода обсуждаются на каждом заседании Городского совета. Их принимают без каких-либо возражений.