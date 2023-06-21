Вмешалась прокуратура. Омичу запретили строить дом под ложным предлогом

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Прокуратура помогла мужчине признать незаконным отказ органа местного самоуправления, а также добиться разрешение на строительство дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Оказалось, что мужчина уже несколько раз просил в районной администрации разрешение на строительство дома в селе Солнцевка. Однако ему отказывали из-за расположения его земельного участка в санитарно-защитной зоне объектов промышленного назначения (АО «Солнцево»).
После выяснилось, что Роспотребнадзор и вовсе не устанавливал санитарно-защитной зоны для АО «Солнцево». Поэтому суд обязал чиновников выдать разрешение. Судебное решение исполнено.