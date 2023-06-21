Вмешалась прокуратура. Омичу запретили строить дом под ложным предлогом

Оказалось, что мужчина уже несколько раз просил в районной администрации разрешение на строительство дома в селе Солнцевка. Однако ему отказывали из-за расположения его земельного участка в санитарно-защитной зоне объектов промышленного назначения (АО «Солнцево»).