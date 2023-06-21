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Вмешалась прокуратура. Омичу запретили строить дом под ложным предлогом

21 июня 2023, 07:16
Фото: Город55
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В Омской области мужчине под ложным предлогом не разрешали построить дом

Земельный участок якобы находился в санитарно-защитной зоне.

Прокуратура помогла мужчине признать незаконным отказ органа местного самоуправления, а также добиться разрешение на строительство дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Оказалось, что мужчина уже несколько раз просил в районной администрации разрешение на строительство дома в селе Солнцевка. Однако ему отказывали из-за расположения его земельного участка в санитарно-защитной зоне объектов промышленного назначения (АО «Солнцево»).

После выяснилось, что Роспотребнадзор и вовсе не устанавливал санитарно-защитной зоны для АО «Солнцево». Поэтому суд обязал чиновников выдать разрешение. Судебное решение исполнено.

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#Ксения Карагодина#Омск#Прокуратура#Разрешение#Строительство#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омская область
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