Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Омске планируют обновить состав комиссии по защите государственной тайны. Соответствующий проект постановления опубликован 16 июня на сайте мэрии.
Согласно документу, из комиссии исключат Елену Аксенчик, а включат заместителя главы администрации Кировского округа Александра Дридигера.
Датой окончания приема заключений о создании технической комиссии по защите государственной тайны значится 23 июня. После чего постановление должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.