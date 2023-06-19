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В Омске планируют обновить состав комиссии по защите государственной тайны

19 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
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В нее будет включен заместитель главы Кировского округа Александр Дридигер.

В Омске планируют обновить состав комиссии по защите государственной тайны. Соответствующий проект постановления опубликован 16 июня на сайте мэрии.

Согласно документу, из комиссии исключат Елену Аксенчик, а включат заместителя главы администрации Кировского округа Александра Дридигера.

Датой окончания приема заключений о создании технической комиссии по защите государственной тайны значится 23 июня. После чего постановление должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.

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#Евгений Игишев#Государственная тайна#Мэр Омска#Проект постановления#Сергей шелест#Общество#Омск#Омская область
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