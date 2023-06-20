Омский врач с 57-летним стажем получил национальную премию «Призвание»

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Омский врач Валерий Машинский получил национальную премию «Призвание», сообщили 20 июня в региональном минздраве. Эту награду вручают с 2001 года за спасение жизней и проведение уникальных операций, а также за верность профессии.
Валерий Машинский работает анестезиологом-реаниматологом на протяжении 57-и лет, в настоящий момент трудится в КМСЧ №9. За свою жизнь врач реанимировал больше 10 тысяч пациентов.
«Я признателен за оценку моей долголетней работы. Что главное в нашей работе — это доверие, доверие больного к врачу. Он доверяет нам самое дорогое — свою жизнь и вот наша задача анестезиологов-реаниматологов обеспечить, защищать больного. Конечно, наша работа бывает относительно спокойной, но бывают и тяжелые моменты», — поделился Валерий Машинский.
На прошлой неделе ректор омского медуниверситета Мария Ливзан получила звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.