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Омский врач с 57-летним стажем получил национальную премию «Призвание»

20 июня 2023, 07:44
Фото: 1MI
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Анестезиолог Валерий Машинский за свою жизнь реанимировал больше 10 тысяч человек.

Омский врач Валерий Машинский получил национальную премию «Призвание», сообщили 20 июня в региональном минздраве. Эту награду вручают с 2001 года за спасение жизней и проведение уникальных операций, а также за верность профессии.

Валерий Машинский работает анестезиологом-реаниматологом на протяжении 57-и лет, в настоящий момент трудится в КМСЧ №9. За свою жизнь врач реанимировал больше 10 тысяч пациентов.

«Я признателен за оценку моей долголетней работы. Что главное в нашей работе — это доверие, доверие больного к врачу. Он доверяет нам самое дорогое — свою жизнь и вот наша задача анестезиологов-реаниматологов обеспечить, защищать больного. Конечно, наша работа бывает относительно спокойной, но бывают и тяжелые моменты», — поделился Валерий Машинский.

На прошлой неделе ректор омского медуниверситета Мария Ливзан получила звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
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#Евгений Игишев#Врач#Минздрав#Минздрав Омской области#Премия#Общество#Медицина#Омск#Омская область
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