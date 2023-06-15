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Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета

15 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
Врачи получили награды и звания в преддверие Дня медицинского работника
Мария Ливзан получила звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации».

Президент Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника присвоил звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации» ректору Омского медицинского университета Марии Ливзан. Соответствующий указ от 14 июня опубликовали на официальном сайте Кремля.

Мария Ливзан была избрана ректором ОмГМУ в 2018 году. В 1994 году отличием окончила лечебный факультет Омского государственного медицинского института. В 1994–1995 гг. обучалась в клинической интернатуре, в 1995–1997 гг. в клинической ординатуре по терапии. Также является практикующим врачом.

Год назад Мария Ливзан получила высокий статус в Российской Академии наук. Ее избрали членом-корреспондентом РАН.

Ректор ОмГМУ Мария Ливзан получила высокий статус в РАН
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#Евгений Игишев#Омск#Владимир Путин#Мария Ливзан#Общество#Награда#Путин#Медицина#Омская область
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