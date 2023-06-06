Отравление сидром, опасные вещества в воздухе и грядущие дожди с грозой. Омск за день

В Димитровграде Ульяновской области три десятка человек отравились крафтовым напитком «Мистер Сидр» крепостью 4,7%. По последним данным, 16 человек скончались. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, случаи отравления выявили в Ульяновске и Новой Малыкле. Напиток изготавливают на предприятии в Самарской области. Сейчас по всей стране изымают продукцию этой марки, а на предприятии проходят обыски. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Омской области случаев отравления на данный момент не регистрировали. Омичей просят обращаться в Роспотребнадзор при обнаружении этого напитка в магазинах.