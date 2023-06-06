Отравление сидром, опасные вещества в воздухе и грядущие дожди с грозой. Омск за день

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость №1. В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном сидре
В Димитровграде Ульяновской области три десятка человек отравились крафтовым напитком «Мистер Сидр» крепостью 4,7%. По последним данным, 16 человек скончались. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, случаи отравления выявили в Ульяновске и Новой Малыкле. Напиток изготавливают на предприятии в Самарской области. Сейчас по всей стране изымают продукцию этой марки, а на предприятии проходят обыски. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Омской области случаев отравления на данный момент не регистрировали. Омичей просят обращаться в Роспотребнадзор при обнаружении этого напитка в магазинах.
Новость №2. В Омской области нашли букет опасных веществ из-за дымящейся свалки
В региональном минприроды сообщили, что в регионе зафиксировали сильное превышение сразу нескольких веществ. Причиной стал пожар на самом крупном мусорном полигоне в регионе. Он начался 4 июня на территории Калачинского района. Его потушили в эти же сутки, на месте работали 20 машин, засыпая грунтом очаг возгорания. Однако сегодня утром, 6 июня, на площадке еще было задымление. Отметим, что накануне, 5 июня, на место возгорания выезжала передвижная эколаборатория. Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха и выявили превышения ПДК диоксида азота — 1,1, сероводорода — 1,13, РМ2,5 — 1,29, РМ10 — 1,09 и фенола — 1,17.
Новость №3. Синоптики предупредили о грозе, граде и аномальной жаре в Омской области
Завтра, 7 июня, в регионе прогнозируют дожди с грозой, а в отдельных районах ожидается град и усиление ветра порывами 17-22 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Кроме того, в Омской области до четверга сохранится аномальная жара. 7 и 8 июня воздух прогреется выше климатической нормы на 10 градусов и выше. Также в большинстве районов Омской области наблюдается опасное явление (АОЯ) «суховей». Он опасен для озимых культур в период цветения. А поспособствовала ему жара выше 25 градусов и сухая погода (низкая влажность воздуха, ветер 7 м/с).