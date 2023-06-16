Город зальет. Выходные в Омске ожидаются дождливыми и ветреными

Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 16 июня, ночью будет +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. В дневное время возможны кратковременный дождь и грозы. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с.