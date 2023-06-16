Город зальет. Выходные в Омске ожидаются дождливыми и ветреными

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В ближайшие выходные омичей не порадует погода. Да, днем прогнозируют температуру воздуха выше +20 градусов, однако без зонтиков на улицу лучше не выходить.
Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 16 июня, ночью будет +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. В дневное время возможны кратковременный дождь и грозы. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с.
Воскресенье, 18 июня, дождь будет идти и днем, и ночью. Ночью термометры покажут +9…+14 градусов, а днем температура воздуха составит +19…+24 градуса.
Погода продолжит портиться и в понедельник. Синоптики прогнозируют сильный дождь с грозами. Ночью будет +10…+15 градусов, при прояснении до +4. Днем не стоит надеяться на потепление: ожидается всего +12…+17 градусов тепла.