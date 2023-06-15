Смертельная забава. С начала купального сезона в Омской области утонули 18 человек

Правоохранительные органы проводят проверки в местах у водоемах. За последние две недели на диких пляжах они встретили больше шести тысяч местных. Нередко на необорудованных для купания площадках отдыхают без сопровождения взрослых и дети. За полмесяца полицейские застали у водоемов больше 500 несовершеннолетних.