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Смертельная забава. С начала купального сезона в Омской области утонули 18 человек

15 июня 2023, 04:18
Фото: Город55
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С начала купального сезона в Омской области утонули 18 человек

Много кто из местных жителей купается в неустановленных для этого местах, подвергая себя опасности.

В региональном УМВД представили не утешающую статистику по гибели на водоемах. Так, с начала купального сезона в Омской области утонули 18 человек, в том числе четверо детей.

Правоохранительные органы проводят проверки в местах у водоемах. За последние две недели на диких пляжах они встретили больше шести тысяч местных. Нередко на необорудованных для купания площадках отдыхают без сопровождения взрослых и дети. За полмесяца полицейские застали у водоемов больше 500 несовершеннолетних.

После этого детей передают родителям и составляют в отношении взрослых протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. С начала лета было оформлено 53 акта, вынесено 296 предостережений.

Видео: УМВД РФ по Омской области
«Не оставляйте детей без присмотра: несовершеннолетние должны находиться у воды только под наблюдением взрослых. Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», — напоминают элементарные правила безопасности представители УМВД РФ по Омской области.

В общей сложности с начала июня сотрудники УМВД составили 118 протоколов за купание в неположенных местах, а также за распитие алкоголя на пляжах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Напомним, что с 1 июня в Омске работают пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». На каждой из площадок есть спасатели, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации на воде и оказать первую доврачебную помощь.

В Омске с 1 июня официально стартовал пляжный сезон
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