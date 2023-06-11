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С начала июня в Омской области утонули четверо детей

11 июня 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичам напоминают правила безопасности.

За полторы недели в Омской области утонули четверо детей. Статистику приводит региональный следственный комитет.

Последняя трагедия произошла 4 июня. 14-летний школьник купался с одноклассниками на протоке Иртыша в районе улицы Мельничная. Мальчик оступился в воде и утонул. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мы рассказывали об этой истории:

В Омске на протоке Иртыша утонул 14-летний школьник
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Следователи обращаются к омичам с просьбой соблюдать правила безопасности на воде. Купание на стихийных пляжах запрещено. Взрослым необходимо присматривать за несовершеннолетними, обеспечить их спасательными средствами, проводить профилактические беседы. Нельзя также подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, всплывать на волны от водного транспорта — есть риск попасть под лопасти винта.

За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
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