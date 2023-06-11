С начала июня в Омской области утонули четверо детей

Следователи обращаются к омичам с просьбой соблюдать правила безопасности на воде. Купание на стихийных пляжах запрещено. Взрослым необходимо присматривать за несовершеннолетними, обеспечить их спасательными средствами, проводить профилактические беседы. Нельзя также подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, всплывать на волны от водного транспорта — есть риск попасть под лопасти винта.