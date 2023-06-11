С начала июня в Омской области утонули четверо детей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
За полторы недели в Омской области утонули четверо детей. Статистику приводит региональный следственный комитет.
Последняя трагедия произошла 4 июня. 14-летний школьник купался с одноклассниками на протоке Иртыша в районе улицы Мельничная. Мальчик оступился в воде и утонул. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мы рассказывали об этой истории:
Следователи обращаются к омичам с просьбой соблюдать правила безопасности на воде. Купание на стихийных пляжах запрещено. Взрослым необходимо присматривать за несовершеннолетними, обеспечить их спасательными средствами, проводить профилактические беседы. Нельзя также подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, всплывать на волны от водного транспорта — есть риск попасть под лопасти винта.