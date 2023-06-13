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У омича арестовали два частных самолета за долги по налогам

13 июня 2023, 08:39
Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Задолженность составила 364 тысячи рублей.

Судебные приставы арестовали два частных самолета у 52-летнего омича. Оказалось, что мужчина не оплатил транспортный налог.

«В отделе судебных приставов по Центральному административному округу города Омска № 1 в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу региональной ИФНС», — уточнили в ГУ ФССП по Омской области.
Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Омские приставы уведомили должника, однако он не поспешил с уплатой налогов. После чего сотрудники ведомства установили, что в собственности омича находятся учебно-тренировочный самолет с реактивным двигателем «Л-29» 2010 года выпуска и двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан «Як-52» 2012 года выпуска.

В итоге авиационное имущество нашли и арестовали на одном из местных аэродромов в Марьяновке. Теперь в случае, если долг не будет погашен в установленный законом срок, самолеты пройдут оценку и будут выставлены на продажу. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

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#Налог#Транспортный налог#Неуплата налогов#Самолет#Арест#Суд#Приставы#Судебные приставы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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