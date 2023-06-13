У омича арестовали два частных самолета за долги по налогам

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Судебные приставы арестовали два частных самолета у 52-летнего омича. Оказалось, что мужчина не оплатил транспортный налог.
«В отделе судебных приставов по Центральному административному округу города Омска № 1 в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу региональной ИФНС», — уточнили в ГУ ФССП по Омской области.
Омские приставы уведомили должника, однако он не поспешил с уплатой налогов. После чего сотрудники ведомства установили, что в собственности омича находятся учебно-тренировочный самолет с реактивным двигателем «Л-29» 2010 года выпуска и двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан «Як-52» 2012 года выпуска.
В итоге авиационное имущество нашли и арестовали на одном из местных аэродромов в Марьяновке. Теперь в случае, если долг не будет погашен в установленный законом срок, самолеты пройдут оценку и будут выставлены на продажу. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.