У омича арестовали два частных самолета за долги по налогам

В итоге авиационное имущество нашли и арестовали на одном из местных аэродромов в Марьяновке. Теперь в случае, если долг не будет погашен в установленный законом срок, самолеты пройдут оценку и будут выставлены на продажу. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.