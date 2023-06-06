Омский предприниматель лишился BMW X6 стоимостью 4 млн из-за пьяной езды

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
У 50-летнего бизнесмена из Омска по решению суда конфисковали автомобиль BMW X6M, стоимостью 4 млн рублей, за пьяную езду. Мужчина повторно попался нетрезвым за рулем, хотя ранее он уже получал административное наказание за аналогичное нарушение.
В январе 2023 года омича остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование он проходить отказался. Это был уже второй эпизод, а потому на мужчину завели уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, свою вину омич полностью признал. Помимо конфискации машины, ему предстоит выплатить штраф — 200 тысяч рублей. За руль водитель сядет не скоро, омича лишили водительских прав на 2,5 года.
Решение суда в законную силу не вступило, так как сторона защиты подала апелляцию.
Ранее Город55 рассказывал о ДТП с пьяным водителем. Мужчина за рулем Toyota снес фонарный столб на улице Суворова.