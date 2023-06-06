Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Изображение материала

Омский предприниматель лишился BMW X6 стоимостью 4 млн из-за пьяной езды

6 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
Также мужчина получил штраф в 200 тысяч рублей.

У 50-летнего бизнесмена из Омска по решению суда конфисковали автомобиль BMW X6M, стоимостью 4 млн рублей, за пьяную езду. Мужчина повторно попался нетрезвым за рулем, хотя ранее он уже получал административное наказание за аналогичное нарушение.

В январе 2023 года омича остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование он проходить отказался. Это был уже второй эпизод, а потому на мужчину завели уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, свою вину омич полностью признал. Помимо конфискации машины, ему предстоит выплатить штраф — 200 тысяч рублей. За руль водитель сядет не скоро, омича лишили водительских прав на 2,5 года.

Решение суда в законную силу не вступило, так как сторона защиты подала апелляцию.

Ранее Город55 рассказывал о ДТП с пьяным водителем. Мужчина за рулем Toyota снес фонарный столб на улице Суворова.

В Омске пьяный водитель снес столб на улице Суворова
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Уголовное дело#Нетрезвый водитель#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Сегодня, 05:29
Важно. Омичей предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди
Сегодня, 03:43
В Омской области из-за дымящейся свалки в воздухе обнаружили букет опасных веществ
Сегодня, 08:41
Омичка лишилась прав из-за «Мафии»
Сегодня, 09:28
В центре Омска сдают в аренду два земельных участка для первых платных парковок
Сегодня, 03:37
Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику
Сегодня, 05:08