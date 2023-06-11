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Команда Омской области впервые выиграла чемпионат СФО по боксу

11 июня 2023, 07:48
Фото: 1MI
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Виталий Хоценко поздравил омских боксеров с победой на чемпионате Сибири

11 омичей и 8 омичек получили медали.

В Омске завершился чемпионат Сибири по боксу, посвященный памяти первого директора нефтезавода Александра Малунцева. С 6 по 10 июня на базе Центра единоборств участники боролись за 13 мужских и семь женских медалей.

В мужском разделе омичи завоевали 11 наград. «Золото»: Рахат Тюленов, Ара Габоян, Суджаддин Байрамов, Андрей Степанов, Никита Патрин. «Серебро» у Артура Захаренкова. «Бронза»: Рашид Мамадалиев, Дмитрий Давыдов, Сергей Алыев, Даниил Исаев, Кантемир Тажев.

Омички сумели взять восемь наград. Победа у Альфии Алимжановой, Ариной Орешкиной, Светланой Шкредовой, Салтанат Меденовой. Второе место — Белла Дурандина, Софья Манчур, Анастасия Шкурмяк. «Бронзу» завоевала Гуру Мамагиева.

В общекомандном зачете Омская область впервые на турнирах такого ранга стала лидером. На втором место — Новосибирский региона, на третьем — Кемеровский. Победители в личных зачетах получили право на участие в чемпионате России по боксу. У мужчин он пройдут в Хабаровска с 16 по 27 августа, у женщин — в Уфе с 3 по 12 ноября.

Отметим, омичей поздравил и поблагодарил врио губернатора Виталий Хоценко, а также двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко.

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#Спорт#Бокс / Борьба#Новости#Омск#Омская область#Новосибирская область#Кемеровская область#Виталий Хоценко#Алексей Тищенко
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