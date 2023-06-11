Команда Омской области впервые выиграла чемпионат СФО по боксу

В общекомандном зачете Омская область впервые на турнирах такого ранга стала лидером. На втором место — Новосибирский региона, на третьем — Кемеровский. Победители в личных зачетах получили право на участие в чемпионате России по боксу. У мужчин он пройдут в Хабаровска с 16 по 27 августа, у женщин — в Уфе с 3 по 12 ноября.