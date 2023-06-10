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Омичам показали, как ремонтируют театр юного зрителя

10 июня 2023, 08:23
Фото: 1MI
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Работы должны завершить до конца сентября.

Омичам показали, как проходит ремонт в театре юного зрителя. Все работы должны завершиться до конца сентября.

«Сегодня посмотрел, как продвигается ремонт Театра юного зрителя и благоустройство прилегающей территории. Важно, что в городе появится современный культурный комплекс, где дети и взрослые будут проводить время с интересом и пользой», — рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее в региональном минкульте рассказали о планах ремонта фасада и кровли Омского театра драмы. В следующем году театр отметит 150-летний юбилей.

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#Евгений Игишев#ТЮЗ#Театр#Ремонт#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Город#Общество#Омск#Омская область#Сергей шелест#Видео
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