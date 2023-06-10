Омичам показали, как ремонтируют театр юного зрителя

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Омичам показали, как проходит ремонт в театре юного зрителя. Все работы должны завершиться до конца сентября.
«Сегодня посмотрел, как продвигается ремонт Театра юного зрителя и благоустройство прилегающей территории. Важно, что в городе появится современный культурный комплекс, где дети и взрослые будут проводить время с интересом и пользой», — рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Ранее в региональном минкульте рассказали о планах ремонта фасада и кровли Омского театра драмы. В следующем году театр отметит 150-летний юбилей.