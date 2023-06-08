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В Омске на Московке на один день отключат воду. Публикуем адреса

8 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI
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Несколько многоэтажек в Омске на Московке на один день останутся без воды

На участке пройдут ремонтные работы.

В Омске в следующую среду, 14 июня, на Московке на один день отключат холодную воду. Сотрудники «Росводоканала» проведут на участке ремонтные работы.

Воды не будет с 10:00 до 23:00 по следующим адресам:

— 2-я Ленинградская, 22, 26;
— 3-я Ленинградская, 50, 50 а;
— 6-я Станционная 69.

Для жителей возле дома №69 по улице 6-я Станционная будет стоять машина с питьевой водой.

Напомним, что в городе продолжаются сезонные отключения горячей воды. С графиком отключений можно ознакомиться в нашем материале:

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Отключение воды#Водоканал#Ремонт водопровода#Общество#Город#Московка#Омск#Евгений Игишев
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