В Омске на Московке на один день отключат воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Омске в следующую среду, 14 июня, на Московке на один день отключат холодную воду. Сотрудники «Росводоканала» проведут на участке ремонтные работы.
Воды не будет с 10:00 до 23:00 по следующим адресам:
— 2-я Ленинградская, 22, 26;
— 3-я Ленинградская, 50, 50 а;
— 6-я Станционная 69.
Для жителей возле дома №69 по улице 6-я Станционная будет стоять машина с питьевой водой.
Напомним, что в городе продолжаются сезонные отключения горячей воды. С графиком отключений можно ознакомиться в нашем материале: