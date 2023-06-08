«Ребенку кашу не могу сварить». В домах омского Левобережья третий день нет газа

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Лето для некоторых жителей региона началось, так скажем, с не очень приятных моментов. Можно смириться с плановым отключением горячей воды на две недели, но с отсутствием газоснабжения в течением двух дней уже не так легко.
«Газпром межрегионгаз Омск» предупреждал жителей Омской области о возможных перебоях с газоснабжением. Как было указано предприятием, неудобства могут возникнуть в период до 48 часов. Последние два дня проблемы с газоснабжением были у проживающих в Кировском и Советском округах. Однако, как выяснилось, жители Левобережья до сих пор не подключены к газу.
В редакцию Города55 стали поступать жалобы от омичей, живущих на Левом берегу. Кто-то при этом был не предупрежден о перебоях вообще. Например, жители дома по улице Лисицкого. У подъездов не вывесили объявлений, так что для потребителей это стало неожиданностью.
На больше 48 часов без газоснабжения остались жители домов по улицам Крупской 17/1, 70 лет Октября, Конева 26/1, Фугенфирова 4/1 и по проспекту Комарова, 1. Возможно, неудобства испытывают большее количество потребителей.
«Ребенку кашу не могу отварить. Скажите хоть, когда дадут?», — спрашивает жительница Левобережья под постом в паблике Города55.
Известно, что сегодня утром, 8 июня, на горячую линии «Газпром межрегионгаз Омск» поступало множество звонков от потребителей. Представители компании уверяли омичей, что газоснабжение восстановят в течение этого дня. Журналисту Города55 в «Омскгоргазе» не ответили, когда в домах омичей вновь появится газ. Кто-то из потребителей звонил в службу внутренних сетей, где в какой-то момент резко повесили трубку.
По итогу неизвестно, когда жителям Левого берега дадут газ. Не исключено, что подобная ситуация может возникнуть и при перебоях в муниципальных районах. «Газпром межрегионгаз Омск» ранее сообщал о том, что в июне газоснабжения также может не быть до 48 часов в 15 районах Омской области из-за проведения ремонтных работ.
При этом у жителей нескольких муниципалитетов уже долгое время нет воды. В минэнерго сообщили, что водоснабжение будут включать по определенному графику, но эти временные промежутки настолько малы, что сельчане попросту не могут набрать воду. У кого-то доступа к ресурсу нет вообще. Следственный комитет организовал проверку по этому поводу.