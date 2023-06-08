Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Изображение материала

«Ребенку кашу не могу сварить». В домах омского Левобережья третий день нет газа

8 июня 2023, 13:54
Фото: Город55
иллюстрация
«Газпром межрегионгаз Омск» сообщал, что перебои с газоснабжением будут только в течение двух дней.

Лето для некоторых жителей региона началось, так скажем, с не очень приятных моментов. Можно смириться с плановым отключением горячей воды на две недели, но с отсутствием газоснабжения в течением двух дней уже не так легко.

«Газпром межрегионгаз Омск» предупреждал жителей Омской области о возможных перебоях с газоснабжением. Как было указано предприятием, неудобства могут возникнуть в период до 48 часов. Последние два дня проблемы с газоснабжением были у проживающих в Кировском и Советском округах. Однако, как выяснилось, жители Левобережья до сих пор не подключены к газу.

В редакцию Города55 стали поступать жалобы от омичей, живущих на Левом берегу. Кто-то при этом был не предупрежден о перебоях вообще. Например, жители дома по улице Лисицкого. У подъездов не вывесили объявлений, так что для потребителей это стало неожиданностью.

На больше 48 часов без газоснабжения остались жители домов по улицам Крупской 17/1, 70 лет Октября, Конева 26/1, Фугенфирова 4/1 и по проспекту Комарова, 1. Возможно, неудобства испытывают большее количество потребителей.

«Ребенку кашу не могу отварить. Скажите хоть, когда дадут?», — спрашивает жительница Левобережья под постом в паблике Города55.

Известно, что сегодня утром, 8 июня, на горячую линии «Газпром межрегионгаз Омск» поступало множество звонков от потребителей. Представители компании уверяли омичей, что газоснабжение восстановят в течение этого дня. Журналисту Города55 в «Омскгоргазе» не ответили, когда в домах омичей вновь появится газ. Кто-то из потребителей звонил в службу внутренних сетей, где в какой-то момент резко повесили трубку.

По итогу неизвестно, когда жителям Левого берега дадут газ. Не исключено, что подобная ситуация может возникнуть и при перебоях в муниципальных районах. «Газпром межрегионгаз Омск» ранее сообщал о том, что в июне газоснабжения также может не быть до 48 часов в 15 районах Омской области из-за проведения ремонтных работ.

При этом у жителей нескольких муниципалитетов уже долгое время нет воды. В минэнерго сообщили, что водоснабжение будут включать по определенному графику, но эти временные промежутки настолько малы, что сельчане попросту не могут набрать воду. У кого-то доступа к ресурсу нет вообще. Следственный комитет организовал проверку по этому поводу.

Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Новости#Омск#Газоснабжение#Газ#ООО «Газпром межрегионгаз»#Омскгоргаз
Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью
Сегодня, 06:37
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00