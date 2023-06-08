«Ребенку кашу не могу сварить». В домах омского Левобережья третий день нет газа

По итогу неизвестно, когда жителям Левого берега дадут газ. Не исключено, что подобная ситуация может возникнуть и при перебоях в муниципальных районах. «Газпром межрегионгаз Омск» ранее сообщал о том, что в июне газоснабжения также может не быть до 48 часов в 15 районах Омской области из-за проведения ремонтных работ.



При этом у жителей нескольких муниципалитетов уже долгое время нет воды. В минэнерго сообщили, что водоснабжение будут включать по определенному графику, но эти временные промежутки настолько малы, что сельчане попросту не могут набрать воду. У кого-то доступа к ресурсу нет вообще. Следственный комитет организовал проверку по этому поводу.