Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне

Дело в том, что рабочие в это время будут проводить ремонт на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях. Это нужно, чтобы в осенне-зимний период газоснабжение было более надежным, объяснили в компании. В районах под отключение попадут 217 населенных пунктов. У кого-то проблемы с газом могут быть уже 6 июня. Посмотреть полный список дат со временем, где указаны подробности о возможных перебоях, можно в документе ниже.