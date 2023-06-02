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Published Сегодня, 02:38

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Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне

2 июня 2023, 02:38
Фото: Город55
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В 217-ти населенных пунктах Омской области пообещали перебои с газоснабжением

Проблемы с газоснабжением могут возникнуть на два дня из-за проведения ремонтных работ.

Предприятие «Газпром межрегионгаз Омск» предупреждает своих абонентов о возможных перебоях с газоснабжением в июне, которые могут длиться до 48 часов. Под вероятное отключение попадают 15 муниципальных районов и два административных округа в Омске.

Дело в том, что рабочие в это время будут проводить ремонт на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях. Это нужно, чтобы в осенне-зимний период газоснабжение было более надежным, объяснили в компании. В районах под отключение попадут 217 населенных пунктов. У кого-то проблемы с газом могут быть уже 6 июня. Посмотреть полный список дат со временем, где указаны подробности о возможных перебоях, можно в документе ниже.

Перебои с газоснабжением ИЮНЬ Омская область
«В указанный период „Газпром межрегионгаз Омск“ рекомендует абонентам-физическим лицам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети. Газоснабжение юридических лиц на время проведения работ будет полностью прекращено. Им направлены соответствующие уведомления», — отметили в пресс-центре предприятия.

Как только специалисты выполнят все необходимые работы, местным жителям восстановят газоснабжение.

Ранее Город55 об отключении холодного водоснабжения в нескольких домах Октябрьского округа. Для оставшихся без воды горожан будет организован подвоз.

В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Газоснабжение#Отключение газа#ООО «Газпром межрегионгаз»
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