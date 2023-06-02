Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Предприятие «Газпром межрегионгаз Омск» предупреждает своих абонентов о возможных перебоях с газоснабжением в июне, которые могут длиться до 48 часов. Под вероятное отключение попадают 15 муниципальных районов и два административных округа в Омске.
Дело в том, что рабочие в это время будут проводить ремонт на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях. Это нужно, чтобы в осенне-зимний период газоснабжение было более надежным, объяснили в компании. В районах под отключение попадут 217 населенных пунктов. У кого-то проблемы с газом могут быть уже 6 июня. Посмотреть полный список дат со временем, где указаны подробности о возможных перебоях, можно в документе ниже.
«В указанный период „Газпром межрегионгаз Омск“ рекомендует абонентам-физическим лицам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети. Газоснабжение юридических лиц на время проведения работ будет полностью прекращено. Им направлены соответствующие уведомления», — отметили в пресс-центре предприятия.
Как только специалисты выполнят все необходимые работы, местным жителям восстановят газоснабжение.
Ранее Город55 об отключении холодного водоснабжения в нескольких домах Октябрьского округа. Для оставшихся без воды горожан будет организован подвоз.