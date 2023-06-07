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Сдачу оставь себе. Водитель разорвал в клочья тысячную купюру пассажира в Омске

7 июня 2023, 09:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за отсутствия сдачи водитель порвал тысячную купюру пассажира

Конфликтная ситуация возникла в маршрутке № 222.

Вчера, 6 июня, в маршрутке № 222 («МСЧ-9 — Онкодиспансер») произошел вопиющий случай. Мужчина сел в транспорт, однако спокойно проехать до нужного места у него не получилось. Пост с жалобой на агрессивного водителя появился тем же вечером в соцсетях.

Пассажир хотел расплатиться за поездку наличными и подал шоферу тысячную купюру. Тот ответил, что не сможет предоставить сдачу. Тогда мужчина начал требовать, чтобы водитель принял плату за проезд.

«Три раза был ответ, что сдачи нет. На четвертый раз водитель согласился взять купюру. А тут вуаля… Он просто ее берет рвет на части и швыряет эти куски в салон… Это разве нормально?», — рассказывает автор в паблике «Инцидент Омск».
Фото: «Инцидент Омск».

В салоне этой маршрутки указано, что обслуживанием данного маршрута занимается ИП Доронкин В.Г.

В комментариях к посту пользователи оставили немало жалоб на водителей маршрутных такси. Однако нашлись те, кто встал на их сторону, говоря о том, что работа в общественном транспорте очень изнуряет, тем более в такую жаркую погоду. Неизвестно, удалось ли потерпевшему мужчине добраться до нужного ему места.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Жалобы#Транспорт#Общественный транспорт#Конфликт#Водитель#Плата за проезд
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