Сдачу оставь себе. Водитель разорвал в клочья тысячную купюру пассажира в Омске

В комментариях к посту пользователи оставили немало жалоб на водителей маршрутных такси. Однако нашлись те, кто встал на их сторону, говоря о том, что работа в общественном транспорте очень изнуряет, тем более в такую жаркую погоду. Неизвестно, удалось ли потерпевшему мужчине добраться до нужного ему места.