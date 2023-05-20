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Отбивался саперной лопаткой. Двое водителей в Омске устроили драку на парковке

20 мая 2023, 04:38
Фото: Город55
иллюстрация

Омские водители устроили драку со стрельбой на парковке строительного магазина

Конфликт начался из-за маневра при парковке.

На парковке строительного гипермаркета на ул. 10 лет Октября между двумя омичами произошел конфликт, который закончился стрельбой и дракой. Об этом сообщили в УМВД России по Омску.

Оказалось, что 45-летний мужчина за рулем «Toyota» совершил маневр во время парковки, который показался водителю «Lexus» опасным. Тогда водитель «Toyota» пару раз выстрелил в сторону оппонента из газового пистолета «Удар», а в ответ получил саперной лопаткой. Также от лопатки пострадала его машина. Вдобавок водитель «Lexus» распылил содержимое огнетушителя в салоне «Toyota».

В итоге прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у мужчин саперную лопатку, огнетушитель, газовый пистолет и заряды к нему.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы будет определена степень тяжести причиненного здоровью вреда и принято процессуальное решение», — уточнили в полиции.
В Омске на улице Блюхера конфликт между мужчинами закончился стрельбой
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#Ксения Карагодина#Полиция#Конфликт#Водить авто#Парковка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Пистолет#Стрельба
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