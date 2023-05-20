Отбивался саперной лопаткой. Двое водителей в Омске устроили драку на парковке

Оказалось, что 45-летний мужчина за рулем «Toyota» совершил маневр во время парковки, который показался водителю «Lexus» опасным. Тогда водитель «Toyota» пару раз выстрелил в сторону оппонента из газового пистолета «Удар», а в ответ получил саперной лопаткой. Также от лопатки пострадала его машина. Вдобавок водитель «Lexus» распылил содержимое огнетушителя в салоне «Toyota».