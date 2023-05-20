Отбивался саперной лопаткой. Двое водителей в Омске устроили драку на парковке

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
На парковке строительного гипермаркета на ул. 10 лет Октября между двумя омичами произошел конфликт, который закончился стрельбой и дракой. Об этом сообщили в УМВД России по Омску.
Оказалось, что 45-летний мужчина за рулем «Toyota» совершил маневр во время парковки, который показался водителю «Lexus» опасным. Тогда водитель «Toyota» пару раз выстрелил в сторону оппонента из газового пистолета «Удар», а в ответ получил саперной лопаткой. Также от лопатки пострадала его машина. Вдобавок водитель «Lexus» распылил содержимое огнетушителя в салоне «Toyota».
В итоге прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у мужчин саперную лопатку, огнетушитель, газовый пистолет и заряды к нему.
«По результатам судебно-медицинской экспертизы будет определена степень тяжести причиненного здоровью вреда и принято процессуальное решение», — уточнили в полиции.