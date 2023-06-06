Забыли включить? Несколько домов в центре Омска остались без горячей воды

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа. Омичи рассказали, что в некоторых домах по улицам Нейбута, Омская и Фурманова отсутствует горячая вода, хотя сезонное отключение в этом районе должно было закончиться в конце мая.
«Так и бежит холодная. Каждый год мучаемся. В прошлом году не было месяц горячей воды. В управляющую что звони, что не звони — толку мало», — рассказали жильцы дома №6 по улице Фурманова.
В компании «Омск РТС» объяснили задержку с включением ремонтными работами. Однако, к настоящему времени горячее водоснабжение в пятиэтажке отсутствует.
«05.06.2023 циркуляция со стороны АО „Омск РТС“ была восстановлена. В настоящее время управляющей компанией проводятся работы по подключению внутридомовых коммуникаций. Ранее ГВС осуществлялось по открытой схеме по причине проведения работ на тепловых сетях, АО „Омск РТС“ уведомило управляющую компанию о необходимости переключится на открытую схему водоснабжения. Управляющей компанией принято решение не осуществлять перевод ГВС», — сообщили в ведомстве.
Также в «Омск РТС» добавили, что причиной отсутствия горячей воды в доме мог быть доступ посторонних к запорной арматуре. В управляющей компании «СемеркаСервис» ответили, что со своей стороны всю работу сделали.
«Все коммуникации переключены. Может подойти слесарь и показать», — рассказали в управляющей компании.
Пока же жители остаются без воды.
Напомним, в Омске продолжается сезон планового отключения горячей воды. С графиком можно ознакомиться в нашем материале: