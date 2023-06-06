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Published Сегодня, 12:02

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Забыли включить? Несколько домов в центре Омска остались без горячей воды

6 июня 2023, 12:02
Фото: 1MI
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В центре Омска несколько домов остались на неделю без горячей воды

В «Омск РТС» рассказали, что ремонт на участке закончили, а в управляющей компании «СемеркаСервис» утверждают, что все работы с их стороны провели. Но воды по-прежнему нет.

В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа. Омичи рассказали, что в некоторых домах по улицам Нейбута, Омская и Фурманова отсутствует горячая вода, хотя сезонное отключение в этом районе должно было закончиться в конце мая.

«Так и бежит холодная. Каждый год мучаемся. В прошлом году не было месяц горячей воды. В управляющую что звони, что не звони — толку мало», — рассказали жильцы дома №6 по улице Фурманова.

В компании «Омск РТС» объяснили задержку с включением ремонтными работами. Однако, к настоящему времени горячее водоснабжение в пятиэтажке отсутствует.

«05.06.2023 циркуляция со стороны АО „Омск РТС“ была восстановлена. В настоящее время управляющей компанией проводятся работы по подключению внутридомовых коммуникаций. Ранее ГВС осуществлялось по открытой схеме по причине проведения работ на тепловых сетях, АО „Омск РТС“ уведомило управляющую компанию о необходимости переключится на открытую схему водоснабжения. Управляющей компанией принято решение не осуществлять перевод ГВС», — сообщили в ведомстве.

Также в «Омск РТС» добавили, что причиной отсутствия горячей воды в доме мог быть доступ посторонних к запорной арматуре. В управляющей компании «СемеркаСервис» ответили, что со своей стороны всю работу сделали.

«Все коммуникации переключены. Может подойти слесарь и показать», — рассказали в управляющей компании.

Пока же жители остаются без воды.

Напомним, в Омске продолжается сезон планового отключения горячей воды. С графиком можно ознакомиться в нашем материале:

Время тазиков, ведер и ковшей. В Омске начали отключать горячую воду
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#Евгений Игишев#Омск#Управляющая компания#Омск РТС#АО «Омск РТС»#Горячая вода#ЖКХ#Общество#Город
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