Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:05
Сегодня, 16 мая, стартовал период массовых отключений горячей воды в Омске. Жители Советского округа первыми попали под отключение. Так, удобства пропали на проспекте Мира, на улицах Попова, Пригородной, Полевой и Забайкальской. Кроме того, уже нельзя принять в привычной обстановке душ в 77 домах Лукьяновки, в микрорайонах Пригородный и Захламино. В рамках первой волны здесь отключают горячую воду на десять дней. После, с 22 по 25 августа, местные жители еще раз испытают коммунальные трудности.
Завтра, 17 мая, горячая вода исчезнет в домах по Ленина, Гагарина, Красина, на Тарской, Лермонтова и на других центральных улицах. В общей сложности на этой территории под отключение попадут 777 домов. Тут поэтапного перекрытия воды не планируется, так что привычных удобств у местных жителей не будет по традиции беспрерывно две недели.
График отключения горячей воды в Омске с подробностями по всем округам города можно посмотреть в ранней публикации Города55.