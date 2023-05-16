Сегодня, 16 мая, стартовал период массовых отключений горячей воды в Омске. Жители Советского округа первыми попали под отключение. Так, удобства пропали на проспекте Мира, на улицах Попова, Пригородной, Полевой и Забайкальской. Кроме того, уже нельзя принять в привычной обстановке душ в 77 домах Лукьяновки, в микрорайонах Пригородный и Захламино. В рамках первой волны здесь отключают горячую воду на десять дней. После, с 22 по 25 августа, местные жители еще раз испытают коммунальные трудности.