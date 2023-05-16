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Время тазиков, ведер и ковшей. В Омске начали отключать горячую воду

16 мая 2023, 07:02
Фото: Город55
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В Омске с сегодняшнего дня начались массовые отключения горячей воды

Горячее водоснабжение уже пропало у некоторых жителей городка Нефтяников.

Сегодня, 16 мая, стартовал период массовых отключений горячей воды в Омске. Жители Советского округа первыми попали под отключение. Так, удобства пропали на проспекте Мира, на улицах Попова, Пригородной, Полевой и Забайкальской. Кроме того, уже нельзя принять в привычной обстановке душ в 77 домах Лукьяновки, в микрорайонах Пригородный и Захламино. В рамках первой волны здесь отключают горячую воду на десять дней. После, с 22 по 25 августа, местные жители еще раз испытают коммунальные трудности.

Завтра, 17 мая, горячая вода исчезнет в домах по Ленина, Гагарина, Красина, на Тарской, Лермонтова и на других центральных улицах. В общей сложности на этой территории под отключение попадут 777 домов. Тут поэтапного перекрытия воды не планируется, так что привычных удобств у местных жителей не будет по традиции беспрерывно две недели.

График отключения горячей воды в Омске с подробностями по всем округам города можно посмотреть в ранней публикации Города55.

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Алина Ясинская#Отключение воды#Отключение горячей воды#Общество#Город#Новости#Омск
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